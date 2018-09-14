Самые модные прически сезона осень-зима 2018-2019.

Когда-то очередные исследования специалистов доказали, что прическа и цвет волос влияют на успешность женщины в карьере, а точнее на восприятие ее в коллективе. Так, женщин с длинными волосами считают строгими и умными, а с кудряшками — беззаботными и несерьезными. Также выяснилось, что обладательниц длинных волос не воспринимают всерьез, а вот к женщинам с короткой стрижкой наоборот прислушиваются. Не знаем, сколько было охвачено людей в опросе и как были сформированы вопросы, но мы точно знаем, что эти исследования не имеют никакого отношения к моде, хорошему настроению и смене имиджа. Мы уже знаем, какие прически и цвет волос будут актуальными осенью и зимой 2018-2019: Любые волны, кудряшки и завитушки; Прически с невидимками; Челка на две стороны; Короткие стрижки; Неоновые парики, яркие разноцветные волосы (пряди); Рыжие волосы.