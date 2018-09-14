"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)

14 сентября на Новом канале показали 3 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". Пятнадцатка сформирована и готова к новым испытаниям. Ребята будут бороться за звание топ-модели и конечно же за денежный приз.

В третьем выпуске состоялось самое ожидаемое событие сезона - перевоплощения участников. Но у конкурсантов была возможность спастись от парикмахеров и доказать, что модель может сама сделать себе модный лук. Ребятам предложили создать свой образ и результат продемонстрировать на дефиле. Это испытание было организовано для того, чтобы узнать, кто с участников умеет меняться.

Оценивали новые образы конкурсантов неизменные эксперты шоу: Алла Костромичева, Константин Боровский и Соня Плакидюк. Каждый судья мог поставить по 1 баллу за следующими параметрами: мейк-ап, прическа и стиль. Стоит отметить, что зрители также смогли проголосовать за понравившиеся образ в Телепортале.

По итогам дефиле только один участник смог получить максимум от судьей (9 баллов) - Дмитрий Топоринский. Он доказал, что может обойтись без помощи экспертов. Остальные отправились на перевоплощение.

В этом сезоне девушкам помогал перевоплотиться Сергей Никитюк, а парням Константин Боровський. Понравились ли конкурсантам их новые образы, узнаете посмотрев видео.

После кардинального изменения имиджа участники отправились на фотосессию. Сергей Никитюк предложив ребятам убежать от прошлого на велосипедах. В движении конкурсанты должны были попасть в фокус фотоапарата. Стоит отметить, что конкурс был груповым. Группы формировал сам эксперт шоу Сергей Никитюк.

Далее участники готовились к съемкам заставки этого сезона. Ребята должны были выбрать реквизиты для фотосессии, которые характеризовали их как индивидуальность. При этом одна из участниц София Беридзе поссорилась с визажистом.

Кстати съемка должна была пройти "одним кадром". Если кто-то с участников сделает что-то не так, все придется начинать с начала. Результат работы зрители увидят через неделю в начале нового выпуска.

После всех конкурсов эксперты позвали конкурсантов на вердикты. Алла Костромичева выразила свое недовольство по поводу конфликтов участников как на съемочной площадке, так и на бекстейдже. Сильно отличилась София Беридзе, которая на одном из конкурсов поссорилась с визажистом. Девушка извинилась, поэтому Алла все таки решила дать ей второй шанс и оставить в проекте еще на неделю.

В номинации оказались Эзеджи Джонсон Ннамди (Джонни) и Алиса Головнева. Но Алиса проявила себе лучше. Поэтому первым пятнадцатку покинул Джонни.

"Топ-модель по-украински" – модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки с разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.