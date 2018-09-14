День Независимости Украины

Новости моды

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел встречу с президентом Эстонии
Порошенко провел встречу с президентом Эстонии
Новости: До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача
До конца года еще 20 млн украинцев найдут семейного врача
Новости: Украина сенсационно обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу
Украина сенсационно обыграла Испанию
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
X

"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)

Топ-модель по-украински
21:55 Сегодня Телеграф
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 14 сентября, на Новом канале вышел 3 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

14 сентября на Новом канале показали 3 выпуск  реалити "Топ-модель по-украински". Пятнадцатка сформирована и готова к новым испытаниям. Ребята будут бороться за звание топ-модели и конечно же за денежный приз.

В третьем выпуске  состоялось самое ожидаемое событие сезона - перевоплощения участников. Но у конкурсантов была возможность спастись от парикмахеров и доказать, что модель может сама сделать себе модный лук. Ребятам предложили создать свой образ и результат продемонстрировать на дефиле. Это испытание было организовано для того, чтобы узнать, кто с участников умеет меняться.

Оценивали новые образы конкурсантов неизменные эксперты шоу: Алла Костромичева, Константин Боровский и Соня Плакидюк. Каждый судья мог поставить по 1 баллу за следующими параметрами: мейк-ап, прическа и стиль. Стоит отметить, что зрители также смогли проголосовать за понравившиеся образ в Телепортале.

По итогам дефиле только один участник смог получить максимум от судьей (9 баллов) - Дмитрий Топоринский. Он доказал, что может обойтись без помощи экспертов. Остальные отправились на перевоплощение. 

В этом сезоне девушкам помогал перевоплотиться Сергей Никитюк, а парням Константин Боровський. Понравились ли конкурсантам их новые образы, узнаете посмотрев видео.

 После кардинального изменения имиджа участники отправились на фотосессию. Сергей Никитюк предложив ребятам убежать от прошлого на велосипедах. В движении конкурсанты должны были попасть в фокус фотоапарата. Стоит отметить, что конкурс был груповым. Группы формировал сам эксперт шоу Сергей Никитюк.

 Далее участники готовились к съемкам заставки этого сезона. Ребята должны были выбрать реквизиты для фотосессии, которые характеризовали их как индивидуальность. При этом одна из участниц София Беридзе поссорилась с визажистом.

 Кстати съемка должна была пройти "одним кадром". Если кто-то с участников сделает что-то не так, все придется начинать с начала. Результат работы зрители увидят через неделю в начале нового выпуска.

После всех конкурсов эксперты позвали конкурсантов на вердикты. Алла Костромичева выразила свое недовольство по поводу конфликтов участников как на съемочной площадке, так и на бекстейдже. Сильно отличилась София Беридзе, которая на одном из конкурсов поссорилась с визажистом. Девушка извинилась, поэтому Алла все таки решила дать ей второй шанс и оставить в проекте еще на неделю.

В номинации оказались  Эзеджи Джонсон Ннамди (Джонни) и Алиса Головнева. Но Алиса проявила себе лучше. Поэтому первым пятнадцатку покинул Джонни.

"Топ-модель по-украински" – модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки с разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 3 выпуск, Алла Костромичева, Константин Боровский, Модели, Новый канал, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински, Топ-модель по-украински 2 сезон, Топ-модель по-украински 2 сезон 3 выпуск, Топ-модель по-украински 5 сезон, Топ-модель по-украински 5 сезон 3 выпуск, Участники, Фотосессия, Шоу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости моды

Модные серьги 2018-2019: стильные украшения осень-зима 2018-2019 (Фото) Мода 2018: лучшие прически и стрижки на осень для коротких и длинных волос (Фото) Мода 2018: вещи, которые сделают ваш образ роскошным (Фото)

Последние новости

Фотоприколы на разные темы, от которых невозможно сдержать смех Вдохновляющие черно-белые фото от гениального художника (Фото) Бывшая жена Джонни Деппа появилась в яркой фотосессии для популярного журнала
Сегодня читают
01 Погода на выходные: Украину накроет летняя жара
02 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
03 Врачи указали самую вредную позу для сна
04 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
05 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
Новости сегодня
22:23 Десна - Арсенал-Киев: обзор матча (Видео)
22:13 Аарон Пол снимется в третьем сезоне сериала "Мир Дикого запада"
22:13 Промоутер: Переговоры по организации боя Усик - Беллью продолжались минут 10
22:03 Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
22:02 Вскидывал руку к небу: немец в Хемнице получил 5 месяцев тюрьмы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Новости: В Армянске официально введен режим ЧС
В Армянске официально введен режим ЧС
Новости: Правительство представило проект бюджета на 2019 год: подробности изменений
Проект бюджета на 2019 год Кабмина
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь