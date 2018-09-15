Модные куртки осень-зима 2018-2019 выглядят стильно, хотя и не оставят вас без тепла и комфорта с приходом первых холодов.

Модные куртки осень-зима 2018-2019 выглядят стильно, хотя и не оставят вас без тепла и комфорта с приходом первых холодов. Новый сезон снова ломает стереотипы: теплая вещь не обязательно должна быть громоздкой и объемной, и дизайнеры приводят тому достойный аргумент, наполняя свои коллекции яркими пуховиками и джинсовками oversize. Кроме того, бессменным фаворитом этого года является экомех — достойная и остромодная замена натуральному, которая сохраняет все его основные свойства, при этом не нанося вред окружающей среде. Обращаемся к объемным меховым бомберам, стильным дубленкам-косухам, ярким пуховикам и учимся создавать женственные сочетания на основе стиля милитари!