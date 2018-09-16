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Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)

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Осенний маникюр
14:30 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Как и в прошлый сезон на пике популярности будут тематические рисунки на ногтях – листики, цветы в различных цветовых гаммах.

Как и в прошлый сезон на пике популярности будут тематические рисунки на ногтях – листики, цветы в различных цветовых гаммах.Красивый маникюр этой осени также будет выделять яркий глянцевый орнамент на темном фоне. Мы предложим несколько оригинальных идей, которые сможет удачно воплотить в жизнь каждая женщина. 

Каждая современная модница старается быть в тренде, это касается не только одежды, причесок, но и маникюра. Аккуратные ноготки с оригинальным покрытием не только поднимут настроение их обладательнице, но и вызовут восхищение у окружающих. 

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