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Виктория Бекхэм провела показ в честь юбилея своего бренда

Виктория Бекхэм
21:09 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Такой юбилей дизайнер отметила на подиуме, показав новую роскошную коллекцию.

Виктория Бекхэм намеренно пропустила Неделю моды в Нью-Йорке, ведь захотела принять участие в таком же событии в Лондоне. Звезда, которая уже 10 лет успешно развивает свой бренд, похвасталась не только своими успехами, но и новой весенне-летней коллекцией.

 
 
 
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Love you baby girl x Our first #LFW x VB #VBSS19 #VBSince08

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

Поддержать талантливую Викторию пришли ее близкие люди – муж Дэвид Бекхэм и 4 детей. Все заняли места в первом ряду. Во время своего выхода дизайнер под аплодисменты подбежала к своим родным и поцеловала каждого из них.

 
 
 
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Proud of mummy x 10 years and what an amazing way to celebrate in London .. We are so proud of you @victoriabeckham

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

 

"Гордимся мамой, которая так прекрасно отметила 10-летие в Лондоне", – написал Дэвид Бекхэм.

 
 
 
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#VBSS19 at the Piccadilly lights! So excited to see you all at the Dover Street Store at 3PM today where I will be signing my anniversary t-shirts! x VB #VBSince08 #LFW

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

Стоит отметить, что гордиться родственники Виктории Бекхэм таки имеют почему. Показ коллекции ее одежды был самым ожидаемым событием Недели моды в Лондоне. Дизайнер показала наряды, которые имели свободные и приталенные силуэты. Так звезда дает выбор модницам – подчеркнуть свою стройную фигуру или скрыть недостатки в широких платьях. Кроме этого, новая коллекция продемонстрировала волнистые линии, смешение женственного и мужского кроя, монохромные образы, принты и яркие акценты.

 
 
 
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#VBSS19 #VBSince08

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

"Эта коллекция позволяет оглянуться назад, но так же смотрит в будущее. Она исследует характер бренда, идентичность, которую мне удалось создать за 10 лет, прошедших с момента моего первого фэшн-шоу", – рассказала Виктория Бекхэм.

 
 
 
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#VBSS19 #VBSince08

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

Сам показ состоялся в галерее Thaddaeus Ropac, что в Лондоне. В то же время все поклонники бренда смогли увидеть все новинки от Виктории Бекхэм на большом экране, где транслировалось шоу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Виктория Бекхэм, Дизайнер, Коллекция, Подиум, Юбилей.
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