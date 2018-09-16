Виктория Бекхэм провела показ в честь юбилея своего бренда

Виктория Бекхэм намеренно пропустила Неделю моды в Нью-Йорке, ведь захотела принять участие в таком же событии в Лондоне. Звезда, которая уже 10 лет успешно развивает свой бренд, похвасталась не только своими успехами, но и новой весенне-летней коллекцией.

Поддержать талантливую Викторию пришли ее близкие люди – муж Дэвид Бекхэм и 4 детей. Все заняли места в первом ряду. Во время своего выхода дизайнер под аплодисменты подбежала к своим родным и поцеловала каждого из них.

"Гордимся мамой, которая так прекрасно отметила 10-летие в Лондоне", – написал Дэвид Бекхэм.

Стоит отметить, что гордиться родственники Виктории Бекхэм таки имеют почему. Показ коллекции ее одежды был самым ожидаемым событием Недели моды в Лондоне. Дизайнер показала наряды, которые имели свободные и приталенные силуэты. Так звезда дает выбор модницам – подчеркнуть свою стройную фигуру или скрыть недостатки в широких платьях. Кроме этого, новая коллекция продемонстрировала волнистые линии, смешение женственного и мужского кроя, монохромные образы, принты и яркие акценты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #VBSS19 #VBSince08 Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 5:18 PDT

"Эта коллекция позволяет оглянуться назад, но так же смотрит в будущее. Она исследует характер бренда, идентичность, которую мне удалось создать за 10 лет, прошедших с момента моего первого фэшн-шоу", – рассказала Виктория Бекхэм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #VBSS19 #VBSince08 Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Сен 2018 в 5:15 PDT

Сам показ состоялся в галерее Thaddaeus Ropac, что в Лондоне. В то же время все поклонники бренда смогли увидеть все новинки от Виктории Бекхэм на большом экране, где транслировалось шоу.