Чтобы создать идеальный осенний гардероб и уберечься от необдуманных покупок, остановите свой выбор на шести трендовых вещах.

На протяжении нескольких месяцев мы носили легкие платья и яркие сандалии. Но в города пришла осень, и гардероб следует обновить в соответствии с сезоном. Редакторы портала о красоте и стиле Who What Wear проанализировали главные модные тенденции осени 2018 и рассказали, на какую одежду стоит обратить внимание. Чтобы создать идеальный осенний гардероб и уберечься от необдуманных покупок, остановите свой выбор на шести трендовых вещах.