Бежевый маникюр подойдет для женщин всех возрастов.

Бежевый маникюр подойдет для женщин всех возрастов. В этом сезоне невероятно популярен бежевый маникюр, который может быть выполнен в различных техниках. Особенностью бежевого маникюра является то, что он выглядит максимально эффектно. Бежевый цвет нейтрален, но в этом и кроется вся его фишка. Его можно смело сочетать с различными цветами, создавая удивительные рисунки и эффекты. Чаще всего бежевый цвет используется для создания французского маникюра. Такой вариант универсален. Отлично подходит для повседневных будней, так и для выхода «в свет». Но, с другой стороны, бежевый французский маникюр может показаться обычным и даже скучноватым. В этом случае дизайнеры предлагают разбавить его дополнительным декором.