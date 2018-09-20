Оттенки красного - это не только очень страстные, но и модные цвета осени.

Оттенки красного - это не только очень страстные, но и модные цвета осени. Алый - это цвет огня, крови – оттенок жизни, возрождения, любви. Цвет невинности так, как он самый яркий и чистый оттенок красного. Каждая женщина ищет маникюр, который идеально выразит ее необыкновенность или же настроение. Страстная натура, которая любит риск и взрыв эмоций, точно оценит красный маникюр. Бордовый маникюр, так же как и красный, можно отнести к классическим оттенкам в дизайне ногтей, которые подходят не только под бордовое платье, но и для комплектов одежды практически любой расцветки. А для тех, кто не любит однотонность, интересные сочетание и скромные акценты на ногтях помогут вам прибавить вам яркости.