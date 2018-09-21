Milan Fashion Week проходит в Италии с 19 по 25 сентября.

Milan Fashion Week проходит в Италии с 19 по 25 сентября. Это третья по счету Неделя моды из Большой четверки. В Милане проходит Неделя моды, которая продлится до 25 сентября включительно. Она является третьей по счету из так называемой Большой четверки (куда также входят Нью-Йорк, Лондон и Париж). На мероприятии итальянские и мировые бренды демонстрируют свои коллекции весна-лето 2018. Свои коллекции уже успели презентовать модные дома Max Mara, Fendi, Emporio Armani, Prada и другие. В грядущем сезоне, судя по коллекциям, в моде будут яркие сочетания цветом, в том числе - неоновых. В тренде будут головные уборы - шляпки, платки и банданы. Популярностью будут пользоваться наряды из легких полупрозрачных тканей и многое другое. В галерее представлены фото с показов самых известных модных домов Италии: