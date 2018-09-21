"Топ-модель по-украински" 5 сезон 4 выпуск: на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео)

21 сентября на Новом канале показали 4 выпуск реалити "Топ-модель по-украински". Парни и девушки наконец-то заселились в модельный дом. Но без драк при выборе комнат не обошлось. К тому же участники заметили на одной из дверей таймер, который отсчитывал 120 часов.

В четвертом выпуске участники учились всем азам дефиле. Сначала Алла Костромичева вместе с режиссером модных показов делились профессиональными советами.

На следующем испытании Константин Боровский проверил, чему научились конкурсанты. Ребята поучаствовали в необычном дефиле с мониторами от компьютеров на головах. Это было не просто дефиле, а возможность представить свою индивидуальность. Все начиналось с общего выхода. Главная идея показа - это освободжение от спама и влияния чужого мнения.

Далее участники вместе с Сергеем Никитюком отправились на фотосессию. Она проходила в трех локациях. Сначала конкурсанты работали в стиле психологического портрета. Позже заданием ребят было классно представить свою одежду, чтобы всем захотелось ее купить. И последнее фото было в стиле ню.

По результатам фотосессии лучший участник получит иммунитет. По мнению Сергея Никитюка лучше работала Алиса. Но судья решил дать возможность участников проголосовать и выбрать достойного. Так, конкурсанты подарили иммунитет Ане.

Последним испытаниям недели стал показ на ледовой арене. По словах Аллы Костромичевой, модели нового поколения должны быть готовы ко всему так, как украинские заказчики очень креативные.

По условиям испытания, участники должны выйти на ледяной подиум на коньках. И не просто проехаться по нему, а и объехать множество препятствий: шезлонгов, мячей, зонтов. И все это - в вязаных купальниках. Открыла показ финалистка прошлого сезона Вика Рогальчук.

После всех конкурсов эксперты позвали конкурсантов на вердикты. Но на этой неделе отбор проходил в новом формате с комнатами грусти и радости.

Лучшим на этой неделе стал Денис Ковалев. Именно он первым заселился в VIP-комнату. А в номинации оказались Иван Кияница и Яся Крутова. Им предстояло еще одно испытание в виде фотосессии с едой. Но проявила себя лучше Ярослава. Поэтому вторым участником, который покинул проект, стал Иван Кияница.

"Топ-модель по-украински" – модельное реалити Нового канала, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, вне зависимости от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели сражаются парни и девушки с разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.