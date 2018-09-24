День Независимости Украины

Новости моды

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Новости: Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Новости: Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины
Новости: "Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
"Танці з зірками 2018": смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
X

Базовый гардероб: как правильно носить черную кожаную куртку

Смотрите фото (7)
11:25 Сегодня Телеграф
womenshealth.su
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Советы подбора образа для кожанки, которые помогут выглядеть стильно.

Черная кожаная куртка уже давно не классика, а основа основ гардероба. Но тем не менее, часто появляется вопрос "что к ней надеть?". Главное, что украсит стильно женщину, это ее фантазия. Можно подобрать обтягивающие кожаные брюки, а с обуви выбрать остроносые лодочки. Можете обыграть джинсовые шорты.

Интересным вариантом станет свитер или гольф к длинной плиссированной юбке.

Не стоить откидывать нежные платья, ведь такой образ наоборот будет очень интересным. Но важно правильно подобрать аксессуары.

Обратите внимание на платье-рубашку.

Также комбинируйте с брюками из легкой ткани, юбкой из кожи или замши, джинсовыми шортами и плотными колготками. Такие образы актуальны для весны и осени. И идеально подчеркнут вашу женственность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кожаная куртка, Косуха, Мода 2018, Модный образ, Платье, Черная куртка, Юбка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости моды

"Топ-модель по-украински": на шоу вернулась участница прошлого сезона (Видео) Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции Модные женские татуировки 2019-2020 (Фото)

Последние новости

Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА Курс криптовалют на 24 сентября: рынок обвалился Ушел из жизни украинский поет Богдан Рубчак
Сегодня читают
01 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
02 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
03 Усик и Джошуа провели своеобразную дуэль взглядов после нокаута Поветкина
04 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
05 В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости сегодня
12:34 Итальянский специалист возглавит киевский клуб УПЛ
12:21 Немецкое ателье показало седан MH5 700 на базе BMW M5 F90
12:20 Беллью рассказал, что говорил Усику во время битвы взглядов в Лондоне
12:14 Валяные портреты котов, которые необыкновенно реалистические (Фото)
12:05 Назван лучший игрок девятого тура УПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Когда потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь
В начале октября стоит ожидать бабье лето
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: "Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
"Мисс Украина-2018": Вероника Дидусенко может "потерять" корону
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь