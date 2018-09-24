Базовый гардероб: как правильно носить черную кожаную куртку

Черная кожаная куртка уже давно не классика, а основа основ гардероба. Но тем не менее, часто появляется вопрос "что к ней надеть?". Главное, что украсит стильно женщину, это ее фантазия. Можно подобрать обтягивающие кожаные брюки, а с обуви выбрать остроносые лодочки. Можете обыграть джинсовые шорты.

Интересным вариантом станет свитер или гольф к длинной плиссированной юбке.

Не стоить откидывать нежные платья, ведь такой образ наоборот будет очень интересным. Но важно правильно подобрать аксессуары.

Обратите внимание на платье-рубашку.

Также комбинируйте с брюками из легкой ткани, юбкой из кожи или замши, джинсовыми шортами и плотными колготками. Такие образы актуальны для весны и осени. И идеально подчеркнут вашу женственность.