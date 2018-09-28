В Сети представили изящные туфли с бриллиантами

Лодочки изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Кроме того, обувь обрамлена россыпью из 236 маленьких бриллиантов. Их продадут за рекордные 17 миллионов долларов.

Туфли назвали "Passion Diamond Shoes", а авторами необычной пары выступили бренды Jada Dubai и Passion Jewellers. "Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр", - отметила одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Diamonds, gold. The Passion Diamond Shoes. Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai) 19 Сен 2018 в 8:33 PDT

Лодочки предложат на аукционе 50 избранным гостям. А кроме них представят и другую, более "бюджетную" обувь бренда Jada Dubai: сандалии Diamond Pearl за 25 000 долларов, украшенные жемчугом и бриллиантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Diamond encrusted sole and gold glitter. Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai) 28 Сен 2018 в 6:30 PDT

А также ярко-красные туфли на шпильке Ruby Stilettos , обрамленные рубинами и бриллиантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The Ruby Stilettos. Diamonds, ruby, gold. Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai) 19 Сен 2018 в 8:32 PDT

Такая обувь обойдется чуть подороже предыдущей: "всего" 27 000 долларов.