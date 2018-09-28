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В Сети представили изящные туфли с бриллиантами

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Туфли
19:45 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
obozrevatel.com
Фото: obozrevatel.com

Новости шоу бизнеса: Самые дорогие туфли в мире представили в Дубае.

Лодочки изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом. Кроме того, обувь обрамлена россыпью из 236 маленьких бриллиантов. Их продадут за рекордные 17 миллионов долларов.

Туфли назвали "Passion Diamond Shoes", а авторами необычной пары выступили бренды Jada Dubai и Passion Jewellers. "Мы хотели создать поистине уникальный экземпляр", - отметила одна из основательниц Jada Dubai Мария Маджари.

 
 
 
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Diamonds, gold. The Passion Diamond Shoes.

Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai)

Лодочки предложат на аукционе 50 избранным гостям. А кроме них представят и другую, более "бюджетную" обувь бренда Jada Dubai: сандалии Diamond Pearl за 25 000 долларов, украшенные жемчугом и бриллиантами.

 
 
 
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Diamond encrusted sole and gold glitter.

Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai)

А также ярко-красные туфли на шпильке Ruby Stilettos , обрамленные рубинами и бриллиантами.

 
 
 
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The Ruby Stilettos. Diamonds, ruby, gold.

Публикация от JADA DUBAI (@jadadubai)

Такая обувь обойдется чуть подороже предыдущей: "всего" 27 000 долларов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бриллианты, Лодочки, Мода, Продажа, Туфли.
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