Тренд «волосы в виде цветочной вазы» начал блогер по имени Тейлор Р, которая поделилась своими фотографиями с цветами в волосах через социальные сети.

Причёска и цвет волос всегда были большой частью самовыражения. Чуть ли не каждый день в интернете и на улице мы видим различные причёски и необычные окрашивания волос. Этот год не стал исключением. 2018 полон смелых, творческих трендов касаемо волос. И вам не нужно тратить много времени, чтобы найти самую яркую из последних тенденций — «волосы в виде цветочной вазы» («flower vase hair»). Тренд «волосы в виде цветочной вазы» начал блогер по имени Тейлор Р (Taylor R), которая поделилась своими фотографиями с цветами в волосах через социальные сети.