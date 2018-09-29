Осенний маникюр 2018: идеи яркого дизайна ногтей в красном цвете (Фото)
Новости шоу бизнеса: Соблазнительный, притягательный, не выходящий из моды и актуальный во все времена - все это о красном маникюре.
Невероятное количество поклонниц этого дизайна не случайно - какой цвет может быть более чувственным и женственным? Маникюр красного цвета украсит и завершит любой образ уверенной в себе женщины.
Матовый красный маникюр
Красный матовый маникюр смотрится очень необычно, дорого и изысканно, а самое главное его легко можно сделать и в домашних условиях - нужно всего лишь нанести матирующее покрытие по завершению маникюра.
Сочетание красного с белым
Если вы хотите чуть снизить страстность, добавьте немного белого цвета в красный маникюр.
Осенний маникюр 2018: идеи модного дизайна ногтей в белом цвете (Фото)
Сочетание красного с черным
Черно-красный маникюр – идеальное сочетание и беспроигрышный вариант как для повседневного образа, так и для торжественного мероприятия.
Красный присутствует в подборках модных оттенков лака для ногтей каждый сезон! Как и модный французский маникюр, красный уже давно стал классикой, которая уместна всегда и везде.