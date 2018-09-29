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Осенний маникюр 2018: идеи яркого дизайна ногтей в красном цвете (Фото)

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Маникюр 2018
08:54 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru

Новости шоу бизнеса: Соблазнительный, притягательный, не выходящий из моды и актуальный во все времена - все это о красном маникюре.

Невероятное количество поклонниц этого дизайна не случайно - какой цвет может быть более чувственным и женственным? Маникюр красного цвета украсит и завершит любой образ уверенной в себе женщины.

Матовый красный маникюр

Красный матовый маникюр смотрится очень необычно, дорого и изысканно, а самое главное его легко можно сделать и в домашних условиях - нужно всего лишь нанести матирующее покрытие по завершению маникюра.

 

Сочетание красного с белым

Если вы хотите чуть снизить страстность, добавьте немного белого цвета в красный маникюр.

 

Осенний маникюр 2018: идеи модного дизайна ногтей в белом цвете (Фото) 

Сочетание красного с черным

Черно-красный маникюр – идеальное сочетание и беспроигрышный вариант как для повседневного образа, так и для торжественного мероприятия.

Красный присутствует в подборках модных оттенков лака для ногтей каждый сезон!  Как и модный французский маникюр, красный уже давно стал классикой, которая уместна всегда и везде. 

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