Осенний маникюр 2018: идеи яркого дизайна ногтей в красном цвете (Фото)

Невероятное количество поклонниц этого дизайна не случайно - какой цвет может быть более чувственным и женственным? Маникюр красного цвета украсит и завершит любой образ уверенной в себе женщины.

Матовый красный маникюр

Красный матовый маникюр смотрится очень необычно, дорого и изысканно, а самое главное его легко можно сделать и в домашних условиях - нужно всего лишь нанести матирующее покрытие по завершению маникюра.

Сочетание красного с белым

Если вы хотите чуть снизить страстность, добавьте немного белого цвета в красный маникюр.

Сочетание красного с черным

Черно-красный маникюр – идеальное сочетание и беспроигрышный вариант как для повседневного образа, так и для торжественного мероприятия.

Красный присутствует в подборках модных оттенков лака для ногтей каждый сезон! Как и модный французский маникюр, красный уже давно стал классикой, которая уместна всегда и везде.