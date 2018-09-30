Порой кажется, что воображение творческих личностей, которые приняли участие в соревновании, находится далеко за гранью понимания простых людей.

27 сентября этого года, состоялось открытие выставки «The World of Wearable Art» (WOW, «Мир Носимого искусства»). На протяжении 30 лет творческие личности, дизайнеры и художники съезжаются в Веллингтон, Новая Зеландия, ради того, чтобы продемонстрировать публике самые необычные образы. Ожидается, что в этом году, число посетителей выставки, которая будет открыта вплоть до 14 октября, перевалит за 60 тысяч. Огромные конструкции, созданные из латекса, металла, стекла, картона и ткани. Сотни часов работы над проектом. Десятки репетиций для того, чтобы продефилировать с огромным весом на плечах. Все это необходимо для разового участия в выставке «Носимое искусство». Это — многогранные образы с глубоким подтекстом. Что, впрочем, не делает их менее экстравагантными. Порой кажется, что воображение творческих личностей, которые приняли участие в соревновании, находится далеко за гранью понимания простых людей.