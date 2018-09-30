Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)

Красивые ухоженные локоны – не только неотъемлемая часть образа, но и отражение индивидуальности девушки, поэтому даже холодное время года – не повод отказывать себе в удовольствии сделать изящную женственную прическу, красивую стрижку или стильное окрашивание. Поговорим о том, какие модные женские прически актуальны в сезоне осень-зима 2017-2018 годов.

Стилисты выделяют ключевой тренд наступающего сезона – максимальная естественность, предполагающая отказ от сложных конструкций и простоту укладки. Вот несколько модных причесок, которые популярны в осенне-зимнем сезоне.

Низкий хвост

Это самая модная прическа сезона осень-зима 2017-2018 годов, и, как показано на фото, совершенно незамысловатая. Чтобы ее сделать, не требуется никаких особых навыков. Секрет успеха – идеально ровная поверхность волос и использование ярких стильных аксессуаров, разумеется, качественных.

Добиться идеальной гладкости локонов довольно просто, при этом нет необходимости использовать утюжок и стайлинговые средства, которые не добавляют здоровья волосам. Стилисты уверяют, что шелк – прекрасная альтернатива салонному выпрямлению, к тому же абсолютно безопасная, так что, надевайте на голову на ночь шелковый платок, а утром наслаждайтесь красивыми, идеально ровными волосами, из которых соорудить эффектный низкий хвост будет очень легко.

Вариант вечерней прически – тугие жгуты. Научившись укладывать волосы в жгут, вы сможете без труда создать роскошный образ для встречи Нового года или другого торжества. Для этого нужно отделить волосы по бокам, закрутить их в жгуты и скрепить их на затылке невидимками. Из оставшихся локонов сделать низкий хвост. Модный аксессуар добавит прическе, сочетающей в себе два трендовых элемента, шика и харизмы.

Кудри, волны

Для торжественных случаев, например, на вечеринку, идеальным вариантом праздничной прически станут объемные кудри. Завить локоны можно с помощью крупных бигуди или карвинг-укладки, благодаря которой эффектные кудряшки продержатся до полугода.

Чтобы сделать знаменитую голливудскую волну, необязательно обращаться в салон красоты. Изысканную и необычайно стильную прическу в стиле ретро можно сделать и в домашних условиях, достаточно иметь под рукой лак, пенку для укладки и зажимы:

На чистые, чуть влажные волосы нанести пенку или мусс. Будьте аккуратны – если вы возьмете его больше, чем требуется, прическа будет выглядеть неопрятно. Если ваши волосы хорошо держат локоны, использовать средство для укладки нет необходимости.

Высушите волосы феном.

Выделите ровный пробор.

Сделайте волны с помощью зажимов, начиная закалывать волосы снизу, постепенно поднимаясь к макушке. Так локоны будут выглядеть более естественно. Каждую волну слегка фиксируйте лаком.

Аккуратно расчешите волны расческой с крупными зубцами. Чтобы прическа выглядела эффектно, воспользуйтесь блеском для волос.

Преимущество голливудской волны в том, что эта укладка идет абсолютно всем женщинам: обладательницам длинных волос, стрижек на среднюю длину и даже многих коротких причесок. Разумеется, самая красивая волна получается на длинных локонах.

Растрепанная прическа

Тенденции моды на прически сезона осень-зима 2017-2018 годов предполагают растрепанные волосы. Этот тренд появился в 2016 году, но не собирается сдавать твердых позиций. Вся прелесть данной прически в стиле гранж в том, что выполнить ее можно на волосах любой длины, даже на коротких стрижках. Смотрится она превосходно, создавая впечатление, что волосы женщины растрепались из-за ветра. Ее делать тоже не так сложно:

Слегка просушите чистые волосы полотенцем.

Нанесите немного мусса.

Наклоните голову вниз и высушите феном, не используя расческу.

Акцентируйте отдельные пряди и зафиксируйте их лаком.

Эффектное матовое сияние волосам придаст специальная пудра.

Плетения, косы

Изысканные косы, плетения могут выступать как в качестве отдельной прически, так и стильного элемента, например, в пучке, хвосте или просто распущенных волосах.

Вот какие плетения будут актуальны в осенне-зимнем сезоне:

рыбий хвост (разноцветные яркие нити, вплетенные в волосы, сделают нарядную прическу еще эффектнее);

водопад;

жгуты;

французская коса-колосок;

перевернутая французская коса;

голландская коса;

коса в виде венка («коса доярки»);

коса из четырех прядей.

Свежо и романтично смотрятся слегка растрепанные косы в стиле бохо, которые мега популярны весной 2017-го, но стилисты прогнозируют, что и в 2018 году они будут трендовой прической.

Правда, носить ее лучше без головного убора, в сухую теплую погоду, а вот зимой, под шапочку лучше делать тугие плетения, чтобы прическа держала форму и смотрелась аккуратно.

Бабетта

Восхитительная женственная прическа, моду на которую ввела легендарная кинодива Бриджит Бардо. Очаровательная бабетта идет практически всем девушкам, делать ее несложно и, что самое важное, эта прическа универсальна, хороша и для повседневной носки, и для торжественных случаев, и даже для свадьбы.

Женские прически сезона осень-зима 2017-2018 года предполагают множество вариаций бабетты – от обычного слегка небрежного пучка до аккуратно уложенного валика, украшенного изысканным заколками, цветами, лентами, ободками.