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Осенний маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей в осенних оттенках (Фото)
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09:30 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: В этой подборке осеннего маникюра представлен дизайн ногтей в разном цвете!
Каждая девушка - уникальная индивидуальность и вкусы у каждой разные. Мы же представили вам уникальную возможность выбрать свой маникюр в одной подборке. После просмотра этих примеров вам обязательно что то приглянется! Вперед за новым маникюром!
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Черный маникюр или маникюр в темных тонах
Маникюр 2018: бежевый дизайн ногтей для рабочих будней (Фото)
Осенний маникюр 2018: модные идеи маникюра под любое настроение (Фото)
Осенний маникюр 2018: идеи матового дизайна ногтей на каждый день (Фото)
Красный маникюр
Французский маникюр 2018: восхитительные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
Нежный маникюр в светлых тонах
Осенний маникюр 2018: идеи модного дизайна ногтей в белом цвете (Фото)
Яркий осенний маникюр
Каждая современная модница старается быть в тренде, это касается не только одежды, причесок, но и маникюра. Аккуратные ноготки с оригинальным покрытием не только поднимут настроение их обладательнице, но и вызовут восхищение у окружающих. Надеемся вам приглянулись новые идеи осеннего маникюра в этой подборке!
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