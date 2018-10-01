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Осенний маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей в осенних оттенках (Фото)

Смотрите фото (32)
Осенний маникюр 2018
09:30 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В этой подборке осеннего маникюра представлен дизайн ногтей в разном цвете!

Каждая девушка - уникальная индивидуальность и вкусы у каждой разные. Мы же представили вам уникальную возможность выбрать свой маникюр в одной подборке. После просмотра этих примеров вам обязательно что то приглянется! Вперед за новым маникюром! 

Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)

Черный маникюр или маникюр в темных тонах 

Маникюр 2018: бежевый дизайн ногтей для рабочих будней (Фото)

Осенний маникюр 2018: модные идеи маникюра под любое настроение (Фото)

Осенний маникюр 2018: идеи матового дизайна ногтей на каждый день (Фото)

Красный маникюр 

Французский маникюр 2018: восхитительные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)

Нежный маникюр в светлых тонах 

Осенний маникюр 2018: идеи модного дизайна ногтей в белом цвете (Фото)

Яркий осенний маникюр 

Каждая современная модница старается быть в тренде, это касается не только одежды, причесок, но и маникюра. Аккуратные ноготки с оригинальным покрытием не только поднимут настроение их обладательнице, но и вызовут восхищение у окружающих. Надеемся вам приглянулись новые идеи осеннего маникюра в этой подборке! 

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