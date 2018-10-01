Осенний маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей в осенних оттенках (Фото)

Каждая девушка - уникальная индивидуальность и вкусы у каждой разные. Мы же представили вам уникальную возможность выбрать свой маникюр в одной подборке. После просмотра этих примеров вам обязательно что то приглянется! Вперед за новым маникюром!

Черный маникюр или маникюр в темных тонах

Красный маникюр

Нежный маникюр в светлых тонах

Яркий осенний маникюр

Каждая современная модница старается быть в тренде, это касается не только одежды, причесок, но и маникюра. Аккуратные ноготки с оригинальным покрытием не только поднимут настроение их обладательнице, но и вызовут восхищение у окружающих. Надеемся вам приглянулись новые идеи осеннего маникюра в этой подборке!