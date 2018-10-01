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"Мисс Украина 2018": кто стал новой победительницей после резонансного скандала

Смотрите фото (8)
Леонила Гузь
08:05 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ночью во время телеверсии конкурса "Мисс Украина-2018" стало известно имя новой победительницы конкурса.

20 сентября в Украине прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2018". Однако грандиозное шоу обернулось громким скандалом: Вероника Дидусенко, которая получила корону, обманула членов жюри при заполнении заявки. Поэтому новой "Мисс Украина" стала Леонила Гузь.

Согласно правилам конкурса, претендовать на корону "Мисс Украина 2018" могут лишь те красавицы, которые не имеют детей и не были замужними. Именно этот факт из жизни скрыла Вероника Дидусенко. Поэтому организаторы конкурса дисквалифицировали девушку и решили собрать членов жюри для переголосования.

"Мы не правоохранительные органы. У нас нет доступа ко всем данным, поэтому мы перверяем паспорта, идентификационный код, соцсети. Не было ни одной фотографии или намека, что у девушки есть ребенок", – пояснила исполнительный директор оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе.

И хоть Вероника Дидусенко называла условия конкурса красоты "дискриминацией", члены жюри все же решили не оставлять ей престижного титула, посоветовав принять участие в конкурсе "Миссис Украина".

30 сентября во время трансляции конкурса на телевидении организаторы обнародовали результаты голосования звездных судей. Новой "Мисс Украина 2018" стала Леонила Гузь.

Это была моя мечта, - прокомментировала победу Леонила Гузь.

Новоиспеченная "Мисс Украина 2018" получила престижную корону в достаточно юном возрасте – красавице всего 19 лет. Леонила Гузь уже получила образование и получила специальность парикмахера-стилиста.

По словам Виктории Киосе, на конкурсе девушка проявила все те качества, которые помогут ей достойно представить страну на "Мисс Мира", который пройдет в Китае. Теперь же красавица приходит от того, что ее мечта осуществилась.

К слову, по стечению обстоятельств, во время проведения конкурса "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко.

"Мы жили 10 дней в одной комнате. Засыпать и просыпались вместе. И дошли до финала", – написала под одним из фото Леонила.

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