О таланте Лизы Фарралл (Lisa Farrall) говорят не первый год, восхищаясь её поистине невероятными работами.

О таланте Лизы Фарралл (Lisa Farrall) говорят не первый год, восхищаясь её поистине невероятными работами, глядя на которые просто теряешься в догадках, как ей это вообще удаётся. Ведь то, что получается в итоге, поражает своей футуристической красотой, созданной при помощи расчёсок, заколок, шпилек и прочих парикмахерских штучек и хитростей. На головах моделей в буквальном смысле этого слова появляются какие-то космические сооружения из волос и необычные причёски, зачастую кислотных цветов. Данная серия работа посвящена темнокожим девушкам с африканскими корнями, в которых чувствуется тот самый воинственный дух. Таким образом, британский парикмахер-стилист решила показать миру редчайшую красоту каждой из них, соорудив на головах экзотические прически, подчёркивающие не только индивидуальность моделей, а и их характер, настроение и внутренний мир.