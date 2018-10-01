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Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)

Смотрите фото (15)
Мода осень 2018
19:29 Сегодня Телеграф
cpykami.ru
Фото: cpykami.ru

Новости шоу бизнеса: Холода не за горами, а значит пора обзавестись теплым уютным свитером.

В этом сезоне на пике моды оверсайз. Иногда такие вещи выглядят так, как будто вы взяли их из чужого гардероба, но на самом деле дело именно в определенном пошиве. Вещи оверсайз, несмотря на серьезный объем, иногда даже массивность, делают фигуру изящной и женственной.

 

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Свитер оверсайз идеально сочетается с узкими джинсами и брюками. Отлично в его компании смотрятся крупные сумки, массивная обувь, кеды и кроссовки на плоской подошве. Длинный свитер можно использовать как платье, сочетая с высокими ботфортами.

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