Мода 2018: стильные стрижки, которые подойдут женщинам за 40 (Фото)

Идеальным вариантом стрижки для женщин старше сорока является прическа средней длинны. Такой вариант не требует долгих затрат времени на укладку и фиксацию. Не нужно также забывать, что уход за волосами, своевременная стрижка, маски - залог красивой прически в любом возрасте. Но не стоит увлекаться средствами для фиксации, объемными начесами, тугими пучками. Мы же не в прошлом веке! Тем более это пагубно влияет на здоровье волос. Вместо этого прислушайтесь к нашим рекомендациям:

1. Не забывайте вовремя обращаться к парикмахеру за обновлением своей стрижки: убирайте лишнюю длину, секущиеся кончики. Это поможет вам выглядеть опрятно и придерживаться своего стиля.

2. Маски, спреи и масла для волос - ваши лучшие друзья! Конечно, не стоит увлекаться и наносить на свою головушку все и сразу! Знайте чувство меры, дамы! Конечно, сразу вы не найдете маску, которая стопроцентно вам подойдет, но не отчаивайтесь в поисках. Лучшим вариантом будет спросить рекомендации у своего мастера, он то уж точно знает о ваших волосах все! Не забывайте и то, что осенью и весной ваш организм требует больше витаминов, ведь их недостаток может сказаться как на вашем иммунитете, так и на волосах. А морозной зимой и жгучим летом нужно позаботиться о защите волос. Для укладки и фиксации выбирайте средства не жесткой фиксации: это не только убережет волосы, но и сделает образ более натуральным.

3. Если ваши волосы уже приобрели благородный седой оттенок не стоит этого бояться и прятать! Нынче седина и серый цвет стали одними из главных трендов. Можно попробовать покрасить волосы в серый. Только посоветуйтесь с парикмахером, идет ли вам такой оттенок. Серый цвет может сделать вас как стильной кокеткой, так и жертвой трендов.

4. Отдавайте предпочтение колорированию, а не однотонным оттенкам. С помощью такого окрашивания вы сможете визуально придать объема своим волосам.

5. Не стоит бояться следовать модным тенденциям. Возраст - не помеха для моды! Но стоит быть аккуратным, чтобы не переборщить. Радикальные решения оставьте 20-летним девочкам, которые еще ищут себя.

6. Попробуйте более сложные окрашивания со смешиванием нескольких цветов и оттенков. Это придаст волосам свежести и легкости.

7. Отдавайте предпочтение окрашиванию в которых затемненные корни плавно переходят в светлые кончики. С таким типом окрашивания вам не придется переживать по поводу отросших корней.

8. Отдавайте предпочтение легким, воздушным укладкам. Легкая небрежность еще никому не навредила!

9. Светлый цвет волос способен убрать парочку лет с вашего лица. Если ваш цветотип позволяет вам светлое окрашивание, то лучше отдать предпочтение ему: русые, медовые, пшеничные оттенки или блонд.

10. Истинным брюнеткам стоит отказаться от оттенков воронова крыла, которые могут старить, и выбрать более мягкие оттенки.

11. Любительницам челки стоит отдать предпочтение косым линиям, плавно обтекающим и смягчающим лицо.

12. Если же вы настоящая "огненная" женщина и рыжий ваш любимый оттенок волос, то подберите тот цвет, который не будет вас старить и выдавать недостатки на лице. Лучше избегать бордовых, насыщенных медных и вишневых оттенков. Обратитесь к более мягким, медовым, светлым тонам.

Помните, что возраст - это только цифра, а женщина остается прекрасной в любой период своей жизни! Нужно ишь знать свои сильные стороны, умело скрывать недостатки, ухаживать за собой и не бояться обращаться за помощью к специалисту. Хорошее состояние волос и правильно подобранная стрижка и оттенок - ваш залог успеха!