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Мода 2018: какие сапоги будут на пике популярности этой осенью и зимой (Фото)

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Стильные сапоги на осень и зиму 2018
16:00 Сегодня Телеграф
2019-god.com

Новости шоу бизнеса: Модные обувные тенденции осенне-зимнего сезона 2018.

Красивая обувь является неотъемлемым элементом стильного образа, позволяющим подчеркнуть индивидуальность женщины....Осенью остро стает вопрос покупки новых сапог. Каждая женщина хочет выбрать что-то стильное и пребывающие на пике популярности. Мы поможем вам разобраться в главных тенденциях этого сезона.

Комфорт и женственность

Стиль унисекс с его армейскими сапогами, массивными кроссовками, кроксами и ботфортами-уггами отходит в прошлое, на первый план выходят женственные сапоги с устойчивым каблуком, на танкетке и платформе, с аккуратным носиком. Однако это не значит, что если вы любите шпильку, вам придется от нее отказаться в угоду моде. Ничего подобного! Многие дизайнеры представили на суд модниц роскошные модели на высокой шпильке, но без нот гротеска....

Бархатные сапоги

Не менее эффектно будут смотреться этой осенью сапоги из бархата. Обратите внимание на такие цвета в обуви: бургунди, изумрудный, темно-синий, кирпичный и красный.

Принт и тиснение под шкуру животных

В моде стабильно держится анималистический принт - от полоски зебры и леопардовых пятен до раскраски пресмыкающихся. Самые полюбившиеся жители модной фауны - змеи и крокодилы. В осенне-зимнем сезоне 2018-2019 в тренде сапоги как натуральных оттенков, свойственные природным цветам пресмыкающихся, так и безумные зеленые, красные, синие, розовые модели.

Сапоги в клетку

Клетка всех видов и цветов - обязательная деталь осенне-зимнего сезона 2018-2019. Она станет желанной гостьей на одежде, аксессуарах и, конечно же, обуви. Особо актуальной будет клетка сочных тонов. Ставку на яркие расцветки шотландки сделали Balenciaga, Marques'Almeida, Michael Kors. В их коллекциях встречались ярко-красные, лимонные, желто-оранжевые сапоги в клетку.

Ботфорты

Высокие сапоги также будут в тренде этой осенью. При выборе такой обуви выбирайте более лаконичные наряды, чтобы не выглядеть вульгарно: свитерные платья, классические брюки или джинсы. Ботфорты хорошо сочетаются с осенним пальто и кейпом, с пуховиком и даже пончо. Это могут быть комфортные модели на плоской подошве, элегантные изделия на шпильке – все зависит от личных предпочтений модницы. Креативные ботфорты, голенища которых доходят до бедер, подойдут высоким стройным женщинам.

Удобный каблук

Выбирая повседневные осенние или зимние сапоги, откажитесь от головокружительной шпильки – дизайнеры настойчиво рекомендуют позаботиться о своем комфорте. Самый популярный каблук – удобный "столбик" любой высоты. Впрочем, оригинальный скошенный каблук и сапоги без каблука тоже в коллекциях есть. Примеры – у Fendi, Hermès, Valentino. 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Женские сапоги, Мода, Мода 2018, Осенние сапоги, Осень, Осень 2018.
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