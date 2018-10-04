Мода 2018: Бренд H&M представил коллекцию особого нижнего белья для женщин

Рак молочной железы – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Более 1,5 миллиона людей страдают от болезни и борются с ней, среди них много знаменитостей. Поэтому бренд H&M решил поддержать тех женщин, которые преодолели болезнь.

На создание особой линейки модельеров H&M вдохновила работница в главном офисе США. Женщина преодолела рак и не смогла найти "доступные, модные и функциональные бюстгальтеры после болезни. Поэтому дизайнеры решили помочь тысячам поклонницам бренда, предложив особую коллекцию нижнего белья.

На создание особой линейки модельеров H&M вдохновила работница в главном офисе США. Женщина преодолела рак и не смогла найти "доступные, модные и функциональные бюстгальтеры после болезни. Поэтому дизайнеры решили помочь тысячам поклонницам бренда, предложив особую коллекцию нижнего белья. Известно, что изделия уже поступили в продажу. Все вырученные средства бренд H&M передаст в американское общество борьбы с раком.