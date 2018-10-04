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Мода 2018: Бренд H&M представил коллекцию особого нижнего белья для женщин

Бренд H&M
17:29 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Дизайнеры разработали специальные бюстгальтеры для женщин, переживших рак.

Рак молочной железы – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Более 1,5 миллиона людей страдают от болезни и борются с ней, среди них много знаменитостей. Поэтому бренд H&M решил поддержать тех женщин, которые преодолели болезнь.

На создание особой линейки модельеров H&M вдохновила работница в главном офисе США. Женщина преодолела рак и не смогла найти "доступные, модные и функциональные бюстгальтеры после болезни. Поэтому дизайнеры решили помочь тысячам поклонницам бренда, предложив особую коллекцию нижнего белья.

На создание особой линейки модельеров H&M вдохновила работница в главном офисе США. Женщина преодолела рак и не смогла найти "доступные, модные и функциональные бюстгальтеры после болезни. Поэтому дизайнеры решили помочь тысячам поклонницам бренда, предложив особую коллекцию нижнего белья. Известно, что изделия уже поступили в продажу. Все вырученные средства бренд H&M передаст в американское общество борьбы с раком.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бюстгальтеры, Мода, Мода 2018, Нижнее белье, Нижнее белье для женщин, Одежда, Рак.
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