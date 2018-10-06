Стильный красный маникюр, который украсит любую женщину.

Стильный красный маникюр, который украсит любую женщину. Пожалуй, красный маникюр никогда не выйдет из моды. Огненно-яркий, бордовый, алый или винный – красный цвет прекрасен во всех проявлениях. Такой маникюр может быть дополнен стразами или рисунком, однако, он хорош и сам по себе – красный цвет самодостаточен и очень красив, и наши идеи дизайна рокового красного маникюра лишний раз подтверждают это. Выбирайте дизайн по своему вкусу и запасайтесь идеями очаровательного маникюра: