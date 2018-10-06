Крутые идеи причесок в самых модных техниках окрашивания 2018 года.

Крутые идеи причесок в самых модных техниках окрашивания 2018 года. Переливающиеся оттенки, словно спадающие с локонов вниз, не могут не привлекать внимание. Техники омбре, шатуш и балаяж давно полюбились женщинам, ведь с их помощью можно полностью изменить имидж щадящим волосы способом. С приближением осени хочется внести небольшие поправки в имидж и слегка обновить прическу. Здесь на помощь и приходят техники окрашивания локонов, создающие эффект плавного перехода одного оттенка в другой. Для блондинок, русых, брюнеток, шатенок и рыжих существуют разные, подходящие именно им, градиенты. Вот удачные примеры применения техник омбре, шатуш и балаяж.