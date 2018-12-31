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Прямиком из сказки: украинский дизайнер создает уникальные головные уборы (Фото)
Сложно определить одно направление, в котором работает украинский мастер Ira Pidlipska (PIDLIPSKA) – это и флористика, и дизайн, и бижутерия. Своими руками мастерица создаёт невероятные, по-настоящему сказочные головные уборы, от которых захватывает дух. Ирина однажды поставила себе вызов – найти своё дело – и потихоньку, присматриваясь к разным мастер-классам, пробуя себя в творчестве, пришла к созданию головных уборов, уже узнаваемых в Украине. Её роскошные работы венками не назовёшь: это сложные, многосоставные композиции, которые Ирина порой не успевает делать – так много желающих обращается к мастеру. Вот лишь несколько из потрясающих, сказочных работ украинского мастера:
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