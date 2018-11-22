Маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей для кофеманов

Новости шоу бизнеса: Интересные идеи маникюра для любителей кофе.

Вы любите кофе так же, как любим его мы? Тогда вам понравится эта подборка. Вкусные ноготки с кофе выглядят роскошно. Только посмотрите как реалистично талантливые мастера изображают кофейные зерна и парующий ароматный напиток.

Идеальный кофейный маникюр с росписью, глянцевым и матовым топом

Необычное сочетание цвета кофе и нежно-голубого

Маникюр в стиле уютной кофейни с меню, написанным мелом

Кофейные зерна и сладкие трубочки

Маникюр с реалистичными зернами кофе и изящной чашечкой

Французский маникюр цвета кофе с молоком с чашечкой и шоколадом

Фактурная роспись

Все кофейное разнообразие в одном маникюре

Романтичный кофейный маникюр

Раздвоенная чашечка с ароматным напитком

Вкусный маникюр в кофейных тонах

Оригинальный дизайн со схематическими кофейными стаканами

Белоснежный маникюр с чашкой кофе

Игривый нейл-арт с кофе и котятами

Милая прозрачная чашечка капучино

Маникюр кофе с молоком с зернами

Простой маникюр кофейного цвета с чашечкой на безымянном пальце

Сердечный маникюр с кофе

Утонченный маникюр "пью кофе"

Кофейная пенка

Кофейный разводы и тематический стемпинг

Красивый кофейный маникюр с вкраплениями оранжевого и зеленого

Маникюр с ручной росписью "кофейные зерна"

Рельефный маникюр с кофе

Сочетание газетного и кофейного маникюра с градиентом в одном дизайне

Романтичный маникюр с чашкой кофе

Маникюр цвета кофе с молоком

Кофейно-голубой маникюр с чашечками

Кофейный маникюр с витиеватым узором

Уютный маникюр с кофе и котятами

Любители этого теплого напитка точно оценят такой маникюр. Кофейный маникюр смотрится на ногтях очень элегантно и стильно, даря при этом уют, тепло и хорошее настроение.