Маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей для кофеманов

Вы любите кофе так же, как любим его мы? Тогда вам понравится эта подборка. Вкусные ноготки с кофе выглядят роскошно. Только посмотрите как реалистично талантливые мастера изображают кофейные зерна и парующий ароматный напиток.
Идеальный кофейный маникюр с росписью, глянцевым и матовым топом
Необычное сочетание цвета кофе и нежно-голубого
Маникюр в стиле уютной кофейни с меню, написанным мелом
Кофейные зерна и сладкие трубочки
Маникюр с реалистичными зернами кофе и изящной чашечкой
Французский маникюр цвета кофе с молоком с чашечкой и шоколадом
Фактурная роспись
Все кофейное разнообразие в одном маникюре
Романтичный кофейный маникюр
Раздвоенная чашечка с ароматным напитком
Вкусный маникюр в кофейных тонах
Оригинальный дизайн со схематическими кофейными стаканами
Белоснежный маникюр с чашкой кофе
Игривый нейл-арт с кофе и котятами
Милая прозрачная чашечка капучино
Маникюр кофе с молоком с зернами
Простой маникюр кофейного цвета с чашечкой на безымянном пальце
Сердечный маникюр с кофе
Утонченный маникюр "пью кофе"
Кофейная пенка
Кофейный разводы и тематический стемпинг
Красивый кофейный маникюр с вкраплениями оранжевого и зеленого
Маникюр с ручной росписью "кофейные зерна"
Рельефный маникюр с кофе
Сочетание газетного и кофейного маникюра с градиентом в одном дизайне
Романтичный маникюр с чашкой кофе
Маникюр цвета кофе с молоком
Кофейно-голубой маникюр с чашечками
Кофейный маникюр с витиеватым узором
Уютный маникюр с кофе и котятами
Любители этого теплого напитка точно оценят такой маникюр. Кофейный маникюр смотрится на ногтях очень элегантно и стильно, даря при этом уют, тепло и хорошее настроение.