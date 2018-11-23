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Воскресенье, 25.11.2018
Мода 2018-2019: какие блузки будут в тренде этой зимой (Фото)
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Мода 2018-2019: какие блузки будут в тренде этой зимой (Фото)

Новый сезон – новый повод обновить базовый гардероб. И одной из его главных героинь станет безупречная блузка, на основе которой можно создавать десятки стильных образов на все случаи жизни. Модные блузки осень-зима 2018-2019 помогут вспомнить все: от пышных епископских рукавов, которые буквально взорвали подиум в прошлом сезоне, до многочисленных оборок и просторных мужских рубашек из натуральных тканей. Несколько удачных блузок разных цветов, прямые зауженные брюки и классическая юбка-карандаш – набор базовых мастхэвов, которые с легкостью решают ежедневную проблему под названием «нечего надеть». Главные правила берем на заметку!
damskiydom.com
Фото: damskiydom.com
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09:51 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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