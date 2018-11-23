Маникюр 2018-2019: великолепные идеи дизайна ногтей в цвете бургунди (Фото)

Новости шоу бизнеса: Маникюр цвета бургунди - это отличный выбор!

Самый модный оттенок красного маникюра этого сезона - бургунди. Насыщенный глубокий цвет сделает тебя настоящей королевой, для какого бы события ты не выбрала этот нейл-арт. В нашей фотоподборке ты найдешь сразу несколько вариантов модного оттенка — выбирай любимый в зависимости от своего цветотипа и предпочтений в одежде. Маникюр цвета бургунди подойдет для любого стиля и любого образа!

Такой маникюр делают только уверенные в себе женщины, которые ведут активный образ жизни. Бургунди - цвет глубокий, волнующий, чувственный. Используются в разных вариантах покрытий - от глянцевых и металлических до ультрамодных матовых.

Если вы устали от маникюра пастельных оттенков, то почему бы не попробовать притягательный и роскошный цвет бургунди.

Бургунди - это классика сродни французскому френчу, ведь этот оттенок практически не выходит из моды. Он открыт экспериментам и сочетается практически с любым цветом.