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"Топ-модель по-украински" 2 сезон 13 выпуск: стало известно, кто покинул проект

&quot;Топ-модель по-украински&quot; 2 сезон 13 выпуск: стало известно, кто покинул проект
10:03 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 23 ноября, на Новом канале вышел 13 выпуск шоу "Топ-модель по-украински".

В прошлую пятницу вышел 12 выпуск проекта "Топ-модель по-украински" от 16.11.2018. Как всегда, было на что посмотреть и кого обсудить, ведь в проекте были свадьбы. По собственному желанию шоу покинул один из сильнейших участников.

Тринадцатую неделю эксперты объявили неделей модельного хардкора. Эксперты устроили моделям настоящий хардкор: участники перевоплощались в "Джеймсов Бондов", чтобы попасть на подиум; бегали под пулями, переодевались за 20 секунд, приводили себя в порядок на максимальной скорости и справились с другими не менее экстремальными заданиями. А первая групповая фотосессия стала испытанием на выбывание.

"Топ-модель по-украински" 2 сезон — это самое толерантное шоу, в котором эффектные люди с идеальными внешними данными собрались для того, чтобы доказать всей стране, что они достойны называться лучшими в своем деле. Никто никого не держит, они сами готовы карабкаться до последнего, выжимать из себя всю силу и энергию, проходить нещадные испытания ради победы. Почему толерантное, спросите вы? Да потому что в этом сезоне среди участников есть и гей, и лесбиянка, и даже девушка-трансгендер, и это, признаться, круто!

Наставниками моделей в этом сезоне, как и в прошлом, являются: очаровательная Соня Плакидюк, модель и, не побоимся этих слов, икона моды Алла Костромичева, дерзкий и беспринципный Сергей Никитюк, а также Константин Боровский, экс-участник группы "Quest Pistols", а ныне солист группы "АГОНЬ" и основатель модного бренда "BRVSKI".

В тринадцатом выпуске по решению экспертов вслед за Джонни Эзеджи Джонсон Ннамди, Иваном Кияницей, Алисой Головневой, Сергеем Гердовым, Софи Беридзе, Аней Троян, Денисом Ковалевым, Ярославой Крутовой и Дмитрием Топоринским модельное реалити "Топ-модель по-украински" покинул Маским Осадчук.

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Проект, Шоу, Видео, Модели, 2 сезон, 23 ноября, 13 выпуск, Топ-модель по-украински, Смотреть бесплатно.
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