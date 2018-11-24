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Воскресенье, 25.11.2018
Зимний маникюр 2018: красивые идеи маникюра с праздничным дизайном (Фото)
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Зимний маникюр 2018: красивые идеи маникюра с праздничным дизайном (Фото)

Искусство маникюра прошло немалый путь и за время своего существования порадовало модниц таким огромным количеством интересных и оригинальных решений, что, кажется, у стилистов давно должны иссякнуть новые идеи. Однако каждый сезон вновь преподносит нам сюрпризы, и зима 2018-2019 – не исключение. Зима – многоликий сезон: с одной стороны он ассоциируется с холодом, долгим сном природы, с другой – это время веселых праздников и гуляний, поэтому и модный зимний маникюр 2018-2019 отличается широким разнообразием.
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10:13 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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