Зимний маникюр 2018: красивые идеи маникюра с праздничным дизайном (Фото) Искусство маникюра прошло немалый путь и за время своего существования порадовало модниц таким огромным количеством интересных и оригинальных решений, что, кажется, у стилистов давно должны иссякнуть новые идеи. Однако каждый сезон вновь преподносит нам сюрпризы, и зима 2018-2019 – не исключение. Зима – многоликий сезон: с одной стороны он ассоциируется с холодом, долгим сном природы, с другой – это время веселых праздников и гуляний, поэтому и модный зимний маникюр 2018-2019 отличается широким разнообразием.