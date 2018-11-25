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В предвкушении Рождества: бренд H&M поделился первым снятым мини-сериалом (Видео)

В предвкушении Рождества: бренд H&amp;M поделился первым снятым мини-сериалом (Видео)
14:03 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Знаменитый шведский бренд одежды H&M решил порадовать своих поклонников не только качественной одеждой.

К Рождеству 2018 марка запустила мини-сериал о любимом зимнем празднике. Два рождественских эпизода появились на YouTube-канале бренда. Ролики продолжительностью 30 секунд полностью передают праздничную атмосферу и создают радостное настроение.

Ответственным за замысел видео стал режиссер Мэтт Пьемонт, а главную роль в мини-сериях сыграла американская актриса Обри Пласа. В съемках также приняли участие двойняшки Элизабет и Виктория Леонхарда, которые ранее снимались для новогодней кампании H&M.

По сюжету кратких роликов, события происходят в приморском отеле, который по-зимнему красиво заснежило. В первом эпизоде главная гостья попадает в неловкую ситуацию с парнем, которого встречает на рецепции. А потом в отеле царит настоящая праздничная атмосфера – все готовятся к веселой вечеринке, танцуя под зажигательную музыку в своих номерах.

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