На какие оттенки помад стоит обратить внимание этой зимой

Новости шоу бизнеса: В 2018 году в моде как матовые, так и глянцевые помады - все зависит от вашего образа и стиля.

Безусловно, любая женщина хочет выглядеть каждый день интересно и по-разному. И чтобы не быть скучной, вы пытаетесь экспериментировать с различными оттенками помад.

Бежевый оттенок помады

Если вы любительница натурального и естественного макияжа, тогда бежевый оттенок именно для вас! При выборе бежевой помады обратите внимание на свой цветотип: обладательницам светлой кожи прекрасно подойдут нюдовые помады в розово-бежевых полупрозрачных оттенках: они оживляют цвет лица, не сделают вас слишком бледной. А вот обладательницам оливковой и смуглой кожи лица подойдут розовые, нюдовые или персиковые оттенки.

Ягодные оттенки помады

Для брюнеток идеальным вариантом на зиму станут ягодные оттенки помад от нежного до насыщенного и глубокого цвета.

Красные оттенки помад

Классика всех времен - помада красных оттенков. Такой оттенок создает в образе сдержанность, классичность и легкую наивность. При выборе красной помады обратите внимание на ваш цветотип: чем темнее кожа, тем темнее должен быть тон помады.