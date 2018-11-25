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На какие оттенки помад стоит обратить внимание этой зимой

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На какие оттенки помад стоит обратить внимание этой зимой
17:26 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф bdzhola.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В 2018 году в моде как матовые, так и глянцевые помады - все зависит от вашего образа и стиля.

Безусловно, любая женщина хочет выглядеть каждый день интересно и по-разному. И чтобы не быть скучной, вы пытаетесь экспериментировать с различными оттенками помад.

Бежевый оттенок помады

Если вы любительница натурального и естественного макияжа, тогда бежевый оттенок именно для вас! При выборе бежевой помады обратите внимание на свой цветотип: обладательницам светлой кожи прекрасно подойдут нюдовые помады в розово-бежевых полупрозрачных оттенках: они оживляют цвет лица, не сделают вас слишком бледной. А вот обладательницам оливковой и смуглой кожи лица подойдут розовые, нюдовые или персиковые оттенки.

Ягодные оттенки помады

Для брюнеток идеальным вариантом на зиму станут ягодные оттенки помад от нежного до насыщенного и глубокого цвета.

Красные оттенки помад

Классика всех времен - помада красных оттенков. Такой оттенок создает в образе сдержанность, классичность и легкую наивность. При выборе красной помады обратите внимание на ваш цветотип: чем темнее кожа, тем темнее должен быть тон помады.

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Мода, Макияж, Стиль, Зима, Помада, Оттенки помад.
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