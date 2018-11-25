Nike создала кроссовки для любителей PlayStation

Новости шоу бизнеса: Nike вместе с компанией PlayStation представили уникальную серию кроссовок в честь запуска PlayStation Classic.

Компания Nike выпустила новую модель кроссовок PG 2.5. Новинка интересна тем, что разработана совместно с баскетболистом Полом Джорджем и стилизованная под PlayStation.

Отметим, в этом году Nike уже представила модель PG2, которая изрядно позабавила фанатов консоли PlayStation. Новая модель PG 2.5 выполнена в сером цвете с яркими вставками на язычке и подошве, где расположены логотипы консоли и Nike.

Новая модель – результат сотрудничества Nike и баскетболиста Пола Джорджа, выступающего за команду Oklahoma City Thunder. Он первым продемонстрировал новинку в матче против Golden State Warriors. Матч, к слову, завершился победой команды Джорджа.

Логотипы на язычке не подсвечиваются, как в модели PG2, однако, выглядят новые кроссовки стильно. Отметим, модель PG 2.5 поступит в продажу уже 1 декабря.