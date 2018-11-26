Маникюр 2018: неповторимые идеи дизайна ногтей с темной палитрой (Фото) Маловероятно, что кто-то станет сомневаться в том, что цвет и декор маникюра может быть абсолютно любым. Одним женщинам больше по душе пастельные тона, другим – красный, который кричит о уверенности в своей превосходности, третьи – предпочитают прозрачное покрытие. Каждый из вариантов несомненно хорош. Однако отдельно следует выделить темный маникюр, он занимает особое место. Неудивительно, что классический вариант темного маникюра (без декора, втирки и т.д) предает вашим ногтям благородный и изящный вид. В связи с постоянным совершенствованием технологий и материалов в маникюрном искусстве, не стоит использовать лишь классический вариант темного маникюра, 2018 год открывает перед нами большой спектр возможностей и идей.