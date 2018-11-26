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Dolce & Gabbana выпустили новогоднюю коллекцию макияжа

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Dolce &amp; Gabbana выпустили новогоднюю коллекцию макияжа
21:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: nv.ua

Новости шоу бизнеса: Dolce & Gabbana представили рождественскую коллекцию макияжа под названием "Sweet Holidays".

В рождественской коллекции макияжа Dolce & Gabbana Sweet Holidays акцент сделан на традиционные праздничные цвета — золотой, красный и бронзовый, а упаковки средств украшены восточным узором.

Глаза

Для праздничного макияжа глаз в коллекции предусмотрены кремовые тени Perfect Mono трех оттенков: золотые, темно-серые и светло-коричневые. Чтобы сделать взгляд более выразительным, подчеркните глаза подводкой Glam Liner. В коллекции представлен базовый черный оттенок, а также два праздничных – золотой и бронзовый.

Губы

 

Кремовая помада Classic Cream представлена в коллекции в классическом красном оттенке, а также в необычных медном и золотом – последние два можно наносить не только самостоятельно, но и поверх любого другого оттенка, чтобы придать губам праздничное сияние. Помады из рождественской коллекции помещены в элегантные золотые футляры с дамасским узором.

Ногти 

Главный цвет лака для ногтей в Новогоднюю ночь, должен быть красным. Если вы предпочитаете необычный маникюр, в коллекции представлены золотистые наклейки для ногтей Baroque Gold в виде дамасского узора.

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Макияж, Лак для ногтей, Помада, Dolce Gabbana, Sweet Holidays, новогодная коллекция макияжа.
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