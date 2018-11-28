Скачать
Среда, 28.11.2018
Мороз стучится в двери: выбираем теплые зимние сапоги (Фото)
1 / 22

Мороз стучится в двери: выбираем теплые зимние сапоги (Фото)

Зима накрыла Украину внезапно. Еще несколько дней назад мы размышляли, с чем надеть легкую водолазку, чтобы сбегать в парк, сфотографироваться на фоне опавшей листвы и погреться в последних лучиках солнца где-нибудь на скамье. А однажды проснулись и поняли, что зима-таки наступила. Страну засыпало снегом, на дорогах, по данным полиции, произошло почти 300 ДТП, а в шкафу, как всегда, оказалось нечего надеть. Поэтому мы решили подыскать для вас самое необходимое – зимнюю обувь. Ботинки или сапоги, в которых и тепло будет, и комфортно бежать по сугробам домой, если машина где-нибудь застрянет или не сможет преодолеть скользкий подъем.
www.segodnya.ua
Фото: www.segodnya.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мороз, Зима, Подборка, Покупка, Сапоги, Зимние сапоги, Теплые сапоги.
09:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь