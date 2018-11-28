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Мороз стучится в двери: выбираем теплые зимние сапоги (Фото)
Зима накрыла Украину внезапно. Еще несколько дней назад мы размышляли, с чем надеть легкую водолазку, чтобы сбегать в парк, сфотографироваться на фоне опавшей листвы и погреться в последних лучиках солнца где-нибудь на скамье. А однажды проснулись и поняли, что зима-таки наступила. Страну засыпало снегом, на дорогах, по данным полиции, произошло почти 300 ДТП, а в шкафу, как всегда, оказалось нечего надеть. Поэтому мы решили подыскать для вас самое необходимое – зимнюю обувь. Ботинки или сапоги, в которых и тепло будет, и комфортно бежать по сугробам домой, если машина где-нибудь застрянет или не сможет преодолеть скользкий подъем.
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