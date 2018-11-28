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Новый год 2019: идеи стильных причесок для праздника

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Новый год 2019: идеи стильных причесок для праздника
17:50 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новый год - хороший повод расстаться с прошлым.

Стилисты не сидят сложа руки, да и психологи настойчиво советуют нам меняться. Для начала смените привычную укладку волос на актуальную — и даже в самом простом наряде вы почувствуете себя стильной штучкой.

Коротко

Считается, что с короткой стрижкой вариантов не так уж много. Но это не так. Главное, забудьте о намертво залакированной шапочке-парике. Визитка сезона — объем и легкая растрепанность.

В тренде открытый лоб, поэтому челка должна быть не рваной и не густой, а длинной, придающей волосам динамичность. Ее можно уложить волной, а остальные волосы небрежно растрепать, оформить мягкими локонами или гладко зачесать — винтаж все еще в моде.

Средне

Волосы средней длины можно уложить так же, как и длинные, — в хвосты, жгуты и пучки — но меньший объем шевелюры облегчает задачу по созданию уникальных причесок. Локоны скрепите на затылке, оставляя свободные пряди. Затем, чтобы создать хаотичный беспорядок, романтичную легкость или идеальную гладкость (выбирайте, что больше нравится) используйте небольшие аксессуары.

Они выполняют сразу две функции — украшают и закрепляют непослушные пряди там, где не хватает длины. Еще один подходящий для встречи Нового года вариант — гофре. С его помощью создайте шикарный объем от корней или стильную укладку с гофрированными от середины до низа локонами.

Длинно

На первом месте, конечно, косы и вообще любые прически с элементами плетений. Хороший вариант для шумной вечеринки: зафиксированные волосы не будут мешать на танцполе.

Главная фишка укладок — выпущенные из косы пряди, которые создадут необходимый объем. Модно также вплетать в середину широкой косы одну или несколько тоненьких. Очень красиво смотрится сочетание пучка и плетения. А при распущенных волосах небольшие косички на виске придают прическе стильную асимметрию.

Как радуга

Чтобы получить модные цветные пряди, красить волосы стойкой краской необязательно. Преобразиться на 2-3 дня помогут цветные лаки, туши, муссы и мелки для волос, которые легко смываются обыкновенным шампунем. С длинными волосами можно использовать искусственные яркие пряди на заколках.

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