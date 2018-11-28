"Strong Girl": Селена Гомес анонсировала выход совместной коллекции с Puma

Новости шоу бизнеса: Селена Гомес оправилась после лечения в психиатрической больнице и вернулась к работе.

В прошлом месяце Селена Гомес попала в психиатрическую больницу из-за нервного срыва. Впрочем, пару недель назад певица выписалась и уже вернулась в привычный рабочий ритм.

Одной из первых работ, которой порадовала звезда, стала новая рекламная кампания Puma. А теперь артистка снялась для проморолика бренда, анонсирующего выход этой коллекции.

Так, на официальном аккаунте спортивной марки появился ролик с подписью "Коллекция Селены Гомес. Скоро". В рекламе Гомес и другие представительницы бренда перечисляют качества, которые делают их сильнее. Своим артистка назвала рискованность.

Стоит отметить, что новая коллекция Puma была создана совместно с Селеной Гомес и называется Strong Girl ( "Сильная девочка"). Кстати, это название совпадает с инициалами исполнительницы.

К слову, поклонники с восторгом отреагировали на проморолик и признались, что очень соскучились по певице, а также отметили, что она выглядит очень счастливой.