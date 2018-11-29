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Четверг, 29.11.2018
Оригинальные свадебные платья голливудских знаменитостей (Фото)
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Оригинальные свадебные платья голливудских знаменитостей (Фото)

Светские львицы и звезды кино и музыки давно уже приучили нас к тому, что свадьбы в знаменитых семьях всегда празднуются с особенным размахом, а платья невест – это и вовсе отдельная тема. Когда в твоем распоряжении миллионы долларов, ты не станешь надевать в этот важный день что-то посредственное. Звезда всегда захочет не только выглядеть блистательно, но и заявить о себе на весь мир со страниц самых модных журналов или популярных газет. Иногда знаменитостям удается приятно удивить всех окружающих, но бывает и так, что их наряды вызывают разве что недоумение. В любом случае их свадьбы всегда попадают в центр всеобщего внимания.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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