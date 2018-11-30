Маникюр 2019: трендовый дизайн ногтей в голубых оттенках

Новости шоу бизнеса: Для тех, кто хочет выделиться из толпы отлично подойдет голубой маникюр 2018, который выглядит очень стильно, ярко и привлекательно.

Голубой маникюр – модные тенденции

Красивый, нежный и изысканный маникюр в голубых тонах смотрится просто невероятно. В зависимости от выбранного оттенка он может быть легким и едва уловимым или же ярким, необычайно эффектным и немного таинственным. В наступившем сезоне одной из самых актуальных тенденций станет сочетание голубого колера с другими оттенками – с теплыми тонами в летний период года и белоснежным или другими холодными оттенками – зимой и в межсезонье.

Великолепный голубой маникюр отлично подходит для любых ситуаций. При правильном подборе способа декорирования ногтевых пластин он подчеркнет красоту вечернего наряда и сделает торжественный образ необыкновенно роскошным, соблазнительным и впечатляющим. Более сдержанные вариации прекрасно впишутся в атмосферу офиса или романтического свидания с возлюбленным.

Голубой маникюр на коротких ногтях

Стильный и привлекательный маникюр, голубой лак в котором является основным покрытием, великолепно ложится на короткие ногтевые пластины. Аккуратные ноготки, длина свободного края которых составляет от 2 до 6 миллиметров, в голубом дизайне смотрятся очень естественно и подчеркивают природную красоту своей обладательницы.

Мастера маникюрного искусства советуют девушкам с короткими ноготками отдавать предпочтение более темным и насыщенным оттенкам голубого. При желании покрытие можно дополнить лаконичными рисунками, которые должны быть не слишком большими, но и не слишком маленькими. Кроме того, очень стильно, ярко и интересно смотрится голубой маникюр сезона 2018 с геометрическими элементами, выполненный на коротких ногтях. Создать романтичный дизайн барышням помогут всевозможные веточки, кружева, завитки и вензеля.

В холодное время года представительницы прекрасного пола часто украшают свои коготки снежинками, морозными узорами, елочками, снеговиками и так далее. В сочетании с лаком или гель-лаком одного из оттенков голубого такие рисунки смотрятся просто превосходно и создают вокруг своей обладательницы атмосферу сказки.

Голубой маникюр на длинных ногтях

Обладательницы длинных ноготков могут воспользоваться любой техникой их декорирования, включая самые сложные. Благодаря достаточной площади пластин на них могут с легкостью разместиться любые рисунки, полоски, геометрические элементы и многое другое. Не возбраняются и горизонтально направленные узоры – поскольку девушки с длинными ногтями не боятся визуально сделать их короче, они могут выбирать любые варианты.

На длинных коготках великолепно смотрится однотонное покрытие, как нежно-голубого оттенка, так и яркого интенсивного цвета, привлекающего к себе внимание. Как для повседневной носки, так и для торжественных ситуаций прекрасно подходит голубой маникюр-френч и его обратная вариация – лунный нейл-арт с использованием данного цветового оттенка. Кроме того, современные модницы могут воспользоваться градиентной техникой с использованием разных тонов. Например, очень интересно смотрится розовый с голубым маникюр с плавным переходом из одного оттенка в другой.

Идеи голубого маникюра

Хотя голубой маникюр выглядит превосходно даже в однотонном исполнении, мастера нейл-арта создают на его основе разнообразные интересные идеи, способные подчеркнуть индивидуальность своей обладательницы. Стильные голубые ногти, дизайн может быть дополнен тематическими изображениями, всевозможными узорами, наклейками, лепкой, акриловой пудрой и другими видами декора.

Среди широкого разнообразия вариантов каждая модница может выбрать тот дизайн, который сделает ее привлекательнее и увереннее в себе.

Маникюр - голубой френч

Французский голубой маникюр выглядит очень женственно, нежно и привлекательно. В зависимости от индивидуальных предпочтений модницы он может быть ярким или сдержанным. Так, очень интересно смотрится френч, выполненный в сочетании белого и ярко-голубого оттенков, нежно-голубой маникюр с негативным пространством, обратный френч с использованием различных тонов и так далее.

Нередко данный вид дизайна используется для дополнения свадебных нарядов, причем не только голубого, но и белоснежного цвета. Так, в последнем случае разбавить look молодой невесты можно при помощи нежно-голубых цветочков в букете или аналогичных украшений для волос. Прекрасно впишется данный нейл-арт и в образ деловой женщины. Особенно хорошо он сочетается с нежными ювелирными украшениями, инкрустированными бирюзой.

Голубой маникюр со стразами

Тенденция декорировать ноготки стразами не сдает своих позиций уже несколько десятков лет. Как правило, эти блестящие камушки используют для дополнения вечернего нейл-арта, однако, их минимальное количество может присутствовать и в повседневной жизни. Так, нежный или яркий голубой маникюр будет выглядеть необычайно женственно, чарующе и притягательно, если дополнить его выложенным на лунке овалом из страз, блестящей цепочкой, любой фигурой или даже хаотично расположенными блестящими камушками.

Голубой маникюр с блестками

Стильный голубой маникюр, дополнительно декорированный блестками, предназначен для создания яркого, мерцающего образа. Как правило, такой нейл-арт делают перед клубной вечеринкой, днем рождения или неофициальным торжеством, однако, лаконичный блестящий дизайн может найти свое место и в деловой или повседневной жизни. Деловые женщины обыкновенно покрывают все ноготки нежно-голубым лаком или гель-лаком, а акцентные пальчики выделяют серебристыми блестками, которые превосходно сочетаются с холодным оттенком.

Голубой маникюр с рисунком

Всевозможные рисунки способны сделать голубой маникюр ярким, интересным и запоминающимся. Как правило, их выбирают не только с учетом индивидуальных предпочтений, но и опираясь на обстоятельства ситуации и время года. Так, за несколько дней или недель до Нового года многие барышни украшают свои коготки снежинками, елочками, снеговиками, морозными узорами или очаровательными медвежатами.

В летний период особенно популярны становятся принты в морском стиле, которые могут быть выполнены с использованием различных техник. Голубой маникюр с цветами остается актуальным в любое время года, но особенно хорошо он смотрится теплой весной. Кроме того, в этом сезоне настоящим хитом стали ажурные рисунки на ногтях, придающие нейл-арту женственные и нежные очертания.

Голубой маникюр – градиент

Нейл-арт, созданный в градиентной технике, всегда выглядит нежно и стильно, вне зависимости от того, какие оттенки в нем использованы. Красивый голубой маникюр может быть построен на переходе от более светлого оттенка к более темному, и наоборот. Кроме того, по мнению большинства мастеров маникюрного искусства, данный дизайн смотрится особенно интересно, если для его создания использовались контрастные цветовые оттенки.

Голубой маникюр с точками

Точки – один из самых популярных элементов декорирования ногтевых пластин в 2018 году. В зависимости от длины ноготков каждая модница может выбрать точечки разного размера – счастливые обладательницы длинных ногтей обыкновенно отдают свое предпочтение крупным кружочкам, тогда как девушкам с короткими ноготками лучше выбрать множество мелких точек.

Хотя такой принт выглядит очень просто и лаконично, он может сделать любой дизайн ярким, интересным и запоминающимся. В сочетании с покрытием голубого цвета лучше всего смотрятся точки белого и черного, розового и желтого цветов. Между тем, сочетание оттенков в данном случае может быть различным. Кроме точек, подобный нейл-арт нередко дополняют и другие геометрические элементы. Например, в этом сезоне невероятно популярен голубой маникюр с полосками и небольшими точками, объединенными друг с другом различными способами.

Голубой маникюр с втиркой

Красивый голубой маникюр, лето нередко дополняется зеркальной или жемчужной втиркой. Данный вид нейл-арта предназначен для истинных ценителей роскоши и гламура. Хотя втирка выглядит очень просто и лаконично, она способна украсить собой любую женщину и сделать ее образ гораздо более выразительным. Как правило, в этом сезоне втиркой выделяют лишь акцентные пальчики, поскольку при размещении ее на всех ногтевых пластинах дизайн может выглядеть слишком массивным и перегруженным.

Матовый голубой маникюр

Матовая текстура лака придает нейл-арту неповторимое очарование. В сочетании с голубым цветовым оттенком, как бледным, так и ярким и интенсивным она смотрится особенно нежно и интересно. Хотя летний голубой маникюр очень часто выполняется при помощи матовых покрытий, барышням следует учитывать, что в слишком светлых тонах данный нейл-арт будет очень быстро пачкаться. Чтобы этого избежать, при покрытии ногтей гель-лаком специалисты советуют выбирать более темный и интенсивный колер.

Голубой маникюр с фольгой

Фольга в подавляющем большинстве случаев используется для нанесения идеально ровных блестящих полосок или геометрических фигур. Ноготки, декорированные с помощью этого элемента, всегда выглядят очень стильно и оригинально. Нередко фольга применяется для визуального увеличения длины ноготков, однако, в этом случае ее следует размещать на всех пальчиках, а не только на акцентных, чтобы не создавать слишком сильный и вызывающий контраст.

Фольгированный декор смотрится очень броско, поэтому его не рекомендуется сочетать с чрезмерно ярким покрытием. Гораздо лучше выглядит нежный голубой маникюр, украшенный аккуратными полосками из фольги небольшого размера. Данный вид нейл-арта отлично подойдет для повседневной носки и будет уместен даже в условиях офиса.

Геометрический голубой маникюр

Геометрические элементы используются в декорировании ногтевых пластин очень давно и все это время совершенно не сдают своих позиций. Дизайн ногтей с идеально ровными линиями и правильными фигурами придает образу своей обладательницы некую строгость и официальность, но при этом отлично вписывается в любой модный look и может соседствовать даже с вечерним туалетом.

Голубой маникюр с геометрией пользуется особенной популярностью, как у простых модниц, так и у профессиональных мастеров маникюрного искусства. Он выглядит очень стильно и привлекательно, подчеркивает индивидуальный стиль и отменный вкус своей хозяйки. Очень часто данный вид дизайна объединяется в одном нейл-арте с лунным маникюром – в этом случае область лунки приобретает геометрически правильную форму, например, треугольную.

Кроме того, в наступившем сезоне актуальна тенденция рисовать элементы геометрии очень тонкими, практически незаметными линиями, которые могут быть выполнены из мерцающих блесток. Нейл-арт такого рода выглядит очень сдержанно и лаконично, но при этом сохраняет едва уловимую загадку и придает своей обладательнице неповторимое очарование.