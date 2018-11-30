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Ким Кардашьян готовится к выпуску косметики для мужчин

Ким Кардашьян готовится к выпуску косметики для мужчин
15:25 Сегодня Телеграф hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Судя по всему, Ким Кардашьян намерена покорить еще и рынок мужской косметики.

Ни для кого не секрет, что 38-летняя Ким Кардашьян зарабатывает миллионы на всем, к чему прикасается. Ее имя — бренд, на который реагируют многочисленные поклонники по всему миру. Поэтому звезда ТВ активно продает свою косметику, которую раскупают за считанные минуты.

После недавней коллаборации с Кайли Дженнер, появился веский повод думать о том, что у марки Ким Кардашьян — KKW будет новое ответвление: у KKW появится линия мужской косметики!

 
 
 
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KKWBEAUTY.COM

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

О том, что Ким работает в новой сфере, она рассказала на шоу Крисси Тейген и Джона Ледженда 'A Legendary Christmas' на канале NBC. Во время разговора Кардашьян спросили, не хочет ли она создать косметику для мужчин, на что она ответила: "Я уже этим занимаюсь".

Особенных подробностей по теме нет. Но Ким заявила, что в линейке будет даже тушь. Так что мы не удивимся, когда жена Канье Уэста выпустит успешную линейку для мужчин и распродаст ее в считанные минуты.

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Все по теме:

Мода, Косметика, Ким Кардашьян, Семейство Кардашян, Косметика для мужчин.
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