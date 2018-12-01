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Суббота, 01.12.2018
Маникюр 2019: интересные идеи зимнего маникюра для ваших ноготков (Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи зимнего маникюра для ваших ноготков (Фото)

Зима надвигается и пора обновить маникюр. Мы знаем, как девушки обожают меняться и удивлять других новыми образами. Поэтому приготовили для вас идеи зимнего маникюра, среди которых вы отыщете свою! Вы же помните, что скоро череда праздников? Новогодняя пора диктует свою моду. На смену сочным осенним тонам приходят актуальные в этом сезоне блестки, золото, пастель и праздничные краски. Снежинки по-прежнему в фаворе, так что смело украшайте ногти зимними мотивами!
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Ногти, Маникюр, Дизайн, Идеи, Нейл-арт, Зимний маникюр, маникюр 2019.
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