Скачать
Суббота, 01.12.2018
Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины
Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Поезд-экспресс в Борисполь сломался на второй день работы
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на чемпионский бой
Гвоздик - Стивенсон: прогноз на бой
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки

Маникюр 2019: цвет шоколада - трендовый оттенок этой зимы

Смотрите фото (21)
Маникюр 2019: цвет шоколада - трендовый оттенок этой зимы
16:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Цвет шоколада - вот новый тренд, который советуют попробовать визажисты и нейл-мастера.

Кому-то коричневый цвет может показаться невзрачным и скучным, но такой подход – абсолютное заблуждение. Коричневый – благородный цвет, несущий тепло и умиротворение, а широкая гамма оттенков от нежного кофе с молоком до темного шоколада позволяет каждой моднице выбрать себе тон по душе.

Коричневый дизайн ногтей великолепно смотрится в любое время года, но особую популярность приобретает с приближением осени, когда хочется окутать себя теплом и уютом.

Говорить о том, что коричневый маникюр однообразен, тоже нет никаких оснований, ведь существует масса разновидностей, начиная от простого монохромного маникюра и до сложнейших композиций, обыгрывающих фактуру, цвет и декор покрытия, поэтому вы наверняка сможете найти свой уникальный вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Матовый коричневый маникюр

Популярность матового маникюра неуклонно растет, и этот факт является абсолютно закономерным, ведь такой дизайн смотрится свежо и оригинально, при этом хорошо сочетается с любым образом и уместен на любом мероприятии.

Коричневый цвет как будто создан для матового маникюра: темные шоколадные оттенки выглядят по-королевски роскошно и дорого, а светлые тона, близкие к бежевому – изысканно и утонченно.

Особенно хорошо матовый коричневый маникюр сочетается с золотым декором. Для этого можно использовать глянцевый металлизированный лак, скотч-ленту, литье.

Не менее интересно будет выглядеть дуэт матового и глянцевого лака: на матовой основе достаточно прорисовать несколько глянцевых линий, горошин или нанести более сложный ажурный узор, используя трафарет или технику стемпинга – и ваш маникюр будет просто потрясающим.

Отлично подчеркнут визуальную бархатистость и глубину цвета матового маникюра стразы. Это могут быть одиночные прозрачные камешки, напоминающие капельки росы, или узоры, выложенные на акцентных пальчиках.

Коричневый маникюр на коротких ногтях

Короткие ногти соответствуют основному требованию современной моды – натуральности, а коричневое покрытие делает такой маникюр стильным и выразительным.

Для повседневного маникюра, особенно если работа требует строгого дресс-кода, подойдет монохромное покрытие кремового, ванильного тонов, цвета топленого молока, ячменного зерна и им подобных.

Для вечернего выхода, напротив, стоит выбрать темные оттенки, например, каштановый или шоколадный. Отличной идеей для коротких ногтей станет градиентный переход от светлых пастельных оттенков к более ярким, насыщенным.

Хорошо будет смотреться маникюр с нежными рисунками, например, кружевным ажурным полотном, вертикальными линиями, звериным принтом или некрупными изображениями, выполненными в технике стемпинга.

Можно обыграть и фактуру лака, используя комбинацию матового и глянцевого материала, а также акриловую пудру, глиттер. Вы можете украсить только акцентные пальчики, а можете декорировать и каждый ноготок, но только соблюдая чувство меры. Например, глянцевый изящный орнамент на матовой основе будет просто очарователен.

Коричневый маникюр с рисунками

Рисунки – один из самых распространенных способов украсить маникюр, сделать его уникальным.

Весьма утонченный дизайн можно получить, если выполнить на коричневом фоне ажурную вязь, вензеля, абстрактные композиции с использованием растительных мотивов. Для этой цели чаще всего выбирают черный или белый лак: черным рисуют на светло-коричневых оттенках, а белый безупречно ложится на темные тона.

Поскольку коричневый – природный цвет, то и среди тематики рисунков часто можно увидеть цветы, листья, а также анималистичные принты: имитацию змеиной кожи, леопардовые пятна и т.п.

Коричневый прочно ассоциируется у нас с кофе и шоколадом, поэтому любые «гастрономические» вариации на эту тему будут уместны.

Необычайно хорош коричневый для геометрических орнаментов, которые можно разбавить бирюзовыми, голубыми, розовыми, оранжевыми, желтыми, салатовыми, светло-коралловыми элементами.

Стразы, блестки, наклейки

Каким бы красивым не был сам лак, дополнительный декор редко бывает лишним.

Коричневый маникюр прекрасно сочетается со стразами – они подчеркивают богатство цвета, придают маникюру легкий налет гламура.

Стразами можно выложить линию вдоль края френча или прикорневую лунку. Можно украсить акцентные ноготки, выложив на них геометрический орнамент или абстрактную композицию, а можно поместить по 1-2 блестящих капельки в угол каждого ноготка – результат в любом случае будет впечатляющим.

Еще один способ придать маникюру праздничное звучание – украсить его блестками. Особый шик – немного золота на шоколадном фоне. Здесь тоже существуют различные варианты – покрыть золотом 1-2 ноготка, прорисовать линию улыбки для френча, покрыть глянцевую или матовую поверхность затейливым блестящим узором.

Если вам нравятся сложные рисунки, которые нелегко выполнить вручную, например, художественные миниатюры или кружево, не расстраивайтесь – в продаже имеется множество специальных наклеек с самыми изображениями. Такие наклейки обычно используются в качестве своеобразной изюминки, поэтому клеят их только на один-два ноготка.

Итак, надеемся, что вы убедились в том, что коричневый маникюр может быть весьма разнообразным, а в его соответствии хорошему вкусу не приходится даже и сомневаться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Дизайн, Стразы, маникюр 2019, Коричневый маникюр, Маникюр цвета шоколада, Рисунок на ногтях.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь
02 Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
03 Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
04 Первый день зимы: красивые поздравления в стихах с 1 декабря, веселые открытки
05 Гвоздик - Стивенсон: где и когда смотреть чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В этот день 27 лет назад в Украине произошло историческое событие
27 лет Всеукраинскому референдуму о независимости
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший: биография и реакция политиков
Биография Джорджа Буша-старшего
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь