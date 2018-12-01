Маникюр 2019: цвет шоколада - трендовый оттенок этой зимы

Новости шоу бизнеса: Цвет шоколада - вот новый тренд, который советуют попробовать визажисты и нейл-мастера.

Кому-то коричневый цвет может показаться невзрачным и скучным, но такой подход – абсолютное заблуждение. Коричневый – благородный цвет, несущий тепло и умиротворение, а широкая гамма оттенков от нежного кофе с молоком до темного шоколада позволяет каждой моднице выбрать себе тон по душе.

Коричневый дизайн ногтей великолепно смотрится в любое время года, но особую популярность приобретает с приближением осени, когда хочется окутать себя теплом и уютом.

Говорить о том, что коричневый маникюр однообразен, тоже нет никаких оснований, ведь существует масса разновидностей, начиная от простого монохромного маникюра и до сложнейших композиций, обыгрывающих фактуру, цвет и декор покрытия, поэтому вы наверняка сможете найти свой уникальный вариант, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Матовый коричневый маникюр

Популярность матового маникюра неуклонно растет, и этот факт является абсолютно закономерным, ведь такой дизайн смотрится свежо и оригинально, при этом хорошо сочетается с любым образом и уместен на любом мероприятии.

Коричневый цвет как будто создан для матового маникюра: темные шоколадные оттенки выглядят по-королевски роскошно и дорого, а светлые тона, близкие к бежевому – изысканно и утонченно.

Особенно хорошо матовый коричневый маникюр сочетается с золотым декором. Для этого можно использовать глянцевый металлизированный лак, скотч-ленту, литье.

Не менее интересно будет выглядеть дуэт матового и глянцевого лака: на матовой основе достаточно прорисовать несколько глянцевых линий, горошин или нанести более сложный ажурный узор, используя трафарет или технику стемпинга – и ваш маникюр будет просто потрясающим.

Отлично подчеркнут визуальную бархатистость и глубину цвета матового маникюра стразы. Это могут быть одиночные прозрачные камешки, напоминающие капельки росы, или узоры, выложенные на акцентных пальчиках.

Коричневый маникюр на коротких ногтях

Короткие ногти соответствуют основному требованию современной моды – натуральности, а коричневое покрытие делает такой маникюр стильным и выразительным.

Для повседневного маникюра, особенно если работа требует строгого дресс-кода, подойдет монохромное покрытие кремового, ванильного тонов, цвета топленого молока, ячменного зерна и им подобных.

Для вечернего выхода, напротив, стоит выбрать темные оттенки, например, каштановый или шоколадный. Отличной идеей для коротких ногтей станет градиентный переход от светлых пастельных оттенков к более ярким, насыщенным.

Хорошо будет смотреться маникюр с нежными рисунками, например, кружевным ажурным полотном, вертикальными линиями, звериным принтом или некрупными изображениями, выполненными в технике стемпинга.

Можно обыграть и фактуру лака, используя комбинацию матового и глянцевого материала, а также акриловую пудру, глиттер. Вы можете украсить только акцентные пальчики, а можете декорировать и каждый ноготок, но только соблюдая чувство меры. Например, глянцевый изящный орнамент на матовой основе будет просто очарователен.

Коричневый маникюр с рисунками

Рисунки – один из самых распространенных способов украсить маникюр, сделать его уникальным.

Весьма утонченный дизайн можно получить, если выполнить на коричневом фоне ажурную вязь, вензеля, абстрактные композиции с использованием растительных мотивов. Для этой цели чаще всего выбирают черный или белый лак: черным рисуют на светло-коричневых оттенках, а белый безупречно ложится на темные тона.

Поскольку коричневый – природный цвет, то и среди тематики рисунков часто можно увидеть цветы, листья, а также анималистичные принты: имитацию змеиной кожи, леопардовые пятна и т.п.

Коричневый прочно ассоциируется у нас с кофе и шоколадом, поэтому любые «гастрономические» вариации на эту тему будут уместны.

Необычайно хорош коричневый для геометрических орнаментов, которые можно разбавить бирюзовыми, голубыми, розовыми, оранжевыми, желтыми, салатовыми, светло-коралловыми элементами.

Стразы, блестки, наклейки

Каким бы красивым не был сам лак, дополнительный декор редко бывает лишним.

Коричневый маникюр прекрасно сочетается со стразами – они подчеркивают богатство цвета, придают маникюру легкий налет гламура.

Стразами можно выложить линию вдоль края френча или прикорневую лунку. Можно украсить акцентные ноготки, выложив на них геометрический орнамент или абстрактную композицию, а можно поместить по 1-2 блестящих капельки в угол каждого ноготка – результат в любом случае будет впечатляющим.

Еще один способ придать маникюру праздничное звучание – украсить его блестками. Особый шик – немного золота на шоколадном фоне. Здесь тоже существуют различные варианты – покрыть золотом 1-2 ноготка, прорисовать линию улыбки для френча, покрыть глянцевую или матовую поверхность затейливым блестящим узором.

Если вам нравятся сложные рисунки, которые нелегко выполнить вручную, например, художественные миниатюры или кружево, не расстраивайтесь – в продаже имеется множество специальных наклеек с самыми изображениями. Такие наклейки обычно используются в качестве своеобразной изюминки, поэтому клеят их только на один-два ноготка.

Итак, надеемся, что вы убедились в том, что коричневый маникюр может быть весьма разнообразным, а в его соответствии хорошему вкусу не приходится даже и сомневаться.