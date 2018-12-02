Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив

Новости шоу бизнеса: Сказочный маникюр 2019 на новогодний корпоратив или любой праздничной вечеринки.

Приближается самый грандиозный и масштабный праздник — Новый год 2019! И, конечно же, в этот день хочется выглядеть потрясающе, не упустить ни одной детали. Новогодний маникюр, сделанный накануне праздника поднимет настроение не только вам, но и всем вокруг!

Прежде чем вы приступите к выбору рисунка на ногтях, не забудьте о нескольких правилах:

маникюр должен сочетаться с новогодним платьем или нарядом (при чем он не обязательно должен быть того-же цвета);

рисунки и затейливые узоры хорошо смотрятся только на длинных ногтях. Если же длина ногтя не очень большая, то выберите продольный узор, или новогодний маникюр-френч;

не забывайте об экспериментах! Сейчас в продаже огромное количество лаков для ногтей, имитирующих разные поверхности — джинс, блестки, глиттеры и даже ворс или ткань. Поспрашивайте в магазинах ногтевой моды о новинках накануне новогоднего праздника. Они сделают ваш маникюр еще более нарядным!

"Вкусные" и аппетитные ногти-конфетки подойдут молоденьким девушкам. Красный классический цвет сочетается со многими нарядами!

И 2019-й Новый год год не обойдется без снеговиков, оленей, Санта Клаусов и прочей живности. Новогодний маникюр с симпатичными зверьками и персонажами создадут в вашем образе милую игривую нотку.

Но, стоит отметить, что такой рисунок на ногтях не подойдет к строгим вечерним платьям и каблукам.

Зеленые и красные елочки — основной тренд Новогоднего маникюра 2019. Как впрочем, и в любой другой год, символ приходящего праздника уютно разместится на ваших ногтях!

Новогодние снежинки и блестки — символы праздника. "Посадите" несколько ледяных снежинок на ногти, и все, кто их увидят сразу почувствуют зимнее настроение!

Тем кто в Новогоднюю ночь будет одет довольно строго отлично подойдет маникюр с глиттерами или френч! Хорошо будут смотреться и рисунки с неброским узором.