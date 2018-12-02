Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в &quot;Нормандском формате&quot;
Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в "Нормандском формате"
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Украинских моряков в СИЗО посетили члены ОНК
Бокс. Новый украинский чемпион мира и странная ничья Уайлдера и Фьюри
Гвоздик нокаутировал Стивенсона, ничья Уайлдера и Фьюри
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019

Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив

Смотрите фото (16)
Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
13:46 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Сказочный маникюр 2019 на новогодний корпоратив или любой праздничной вечеринки.

Приближается самый грандиозный и масштабный праздник — Новый год 2019! И, конечно же, в этот день хочется выглядеть потрясающе, не упустить ни одной детали. Новогодний маникюр, сделанный накануне праздника поднимет настроение не только вам, но и всем вокруг!

Прежде чем вы приступите к выбору рисунка на ногтях, не забудьте о нескольких правилах:

  • маникюр должен сочетаться с новогодним платьем или нарядом (при чем он не обязательно должен быть того-же цвета);
  • рисунки и затейливые узоры хорошо смотрятся только на длинных ногтях. Если же длина ногтя не очень большая, то выберите продольный узор, или новогодний маникюр-френч;
  • не забывайте об экспериментах! Сейчас в продаже огромное количество лаков для ногтей, имитирующих разные поверхности — джинс, блестки, глиттеры и даже ворс или ткань. Поспрашивайте в магазинах ногтевой моды о новинках накануне новогоднего праздника. Они сделают ваш маникюр еще более нарядным!

"Вкусные" и аппетитные ногти-конфетки подойдут молоденьким девушкам. Красный классический цвет сочетается со многими нарядами!

И 2019-й Новый год год не обойдется без снеговиков, оленей, Санта Клаусов и прочей живности. Новогодний маникюр с симпатичными зверьками и персонажами создадут в вашем образе милую игривую нотку.

Но, стоит отметить, что такой рисунок на ногтях не подойдет к строгим вечерним платьям и каблукам.

Зеленые и красные елочки — основной тренд Новогоднего маникюра 2019. Как впрочем, и в любой другой год, символ приходящего праздника уютно разместится на ваших ногтях!

Новогодние снежинки и блестки — символы праздника. "Посадите" несколько ледяных снежинок на ногти, и все, кто их увидят сразу почувствуют зимнее настроение!

Тем кто в Новогоднюю ночь будет одет довольно строго отлично подойдет маникюр с глиттерами или френч! Хорошо будут смотреться и рисунки с неброским узором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Идеи, Дизайн ногтей, маникюр 2019, Новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
02 Уайлдер - Фьюри: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон: события боя
04 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Порошенко пообещал, что РПЦ в Украине больше не будет держать &quot;пальцы веером&quot;
Порошенко выступил с мощным заявлением
Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
Маникюр 2019: лучшие идеи для маникюра на новогодний корпоратив
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь