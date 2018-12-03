Мода 2019: стильные головные уборы для холодной зимы

Новости шоу бизнеса: Головной убор – это штрих, без которого зимний образ никогда не будет завершен!

Модные шапки зима 2018-2019 идеально вписываются как в роскошный look, так и в повседневный образ. Из всего многообразия головных уборов этой зимы можно выделить несколько основных трендов.

Вязаные шапки

"Всё проходящее, а женские вязаные шапки – вечны!". Историки моды убеждены, что нечто, связанное на деревянных палочках, было первым головным убором, которым осознанно прикрыли голову наши предки.

Вязаные шапки носили воины и матросы, купцы и ученые, да и вообще, вязание шапок долгое время было прерогативой исключительно мужской. Женщины взяли спицы в руки относительно недавно, всего пару-тройку веков назад, и сегодняшний расклад по вязаным головным уборам такой: мужчины придумывают, женщины воплощают.

Вязаные шапки зима 2018-2019 могут быть: спортивные и классические, элегантные и прикольные. В этом сезоне шапка как никогда подстраивается под ваше внутреннее Я.

Шапки крупной вязки

Крупная вязка – это ультрамодно! На самом деле "Приз зрительских симпатий" шапки крупной вязки получили еще два сезона назад, но этой зимой они окончательно покорили и подиумы, и улицы.

Объяснение феномену на лицо – нет лица, которому не подойдет этот тип головного убора и нет образа, который бы такая шапка не дополнила. Asos, Next, Pennyblack и многие другие известные бренды дали своим мастерицам спицы в руки (вы, кстати, можете последовать их примеру сами!

Очень модная шапка в этом сезоне — главное, ходить в безветренную погоду. Может задувать.

Шапки с помпоном

Этому игривому аксессуару удается удерживать свои позиции уже несколько сезонов. Зимние головные уборы с помпонами были ключевыми деталями в коллекциях Tommy Hilfiger, Acne Studios и Hunter Original.

Помпон на вязаной шапке этой зимой должен быть большим и очень ярким.

Бини

Шапки-бини (англ. – "beanie" — боб, голова), по сути, нечто простое и незатейливое. У вас наверняка была в детстве такая и не одна — помните чудесные шапки, которые плотно садились на голову и не требовали ужасных завязочек?

Классическая шапка бини — очень модна в этом сезоне.

Бини не сразу вошла в тренды, долгое время эти шапки оставались головными уборами рабочего класса. Но попав в школьную раздевалку, бини завоевали сердца (и головы молодежи) и стали элементом гранжевой субкультуры. Сегодня без них не обходится ни один модный показ, а знаменитости массово отдают им предпочтение. Модные модели шапок-бини нынче очень демократичны. Гладкий трикотаж или свободная вязка крючком не умаляют модных достоинств этого аксессуара. В общем, выбирая бини, равняемся на звезд и больше не мучаемся вопросом: "Какую шапку носить с пуховиком или кружевным платьем?"!

Береты

Предпочтение беретам отдают и американские дизайнеры, и итальянские модельеры. Берет – хит сезона осень-зима. Фото с парижских показов являют нам как классические береты, так и береты, щедро изукрашенные яркими деталями – стразами, перьями, брошами и теми же помпонами!

Модные цвета сезона – это все возможные цвета. Нейтральный черный, дерзкий кислотный, соблазнительно алый, шоколадный коричневый, благородный серый, военизированный хаки – берет сегодня сочетается со всем и со всеми. Причем, модные береты могут быть и вязаными, и выполненными из фетра. В любви к беретам откровенно признались Gucci, Luisa Beccaria, Desigual и, конечно, Джон Гальяно! С чем носить берет? С каблуками и кедами, с пуховиком и с короткой дубленкой, с удовольствием и со свежим круасаном в клатче!

Шапка-носок

Знакомство с шапкой-носком (она же, шапка-чулок) началось у мировой общественности со своеобразных шапок, которые уже пару десятилетий носят в молодежной среде хип-хоп исполнители да графферы исключительно мужского пола. Для женщин эра шапок-носков началась примерно в 2014 году, когда унисекс обрел сексуальность. Поклонники субкультуры Swag миксуют такой аксессуар со свободными свитерами и узкими леггинсами, а те, кто задумывается о мейнстриме, сочетают андеграундный головной убор со всем своим гардеробом.

Шапка-носок подойдет к норковой шубе. Не стесняйтесь быть выразительной.

Объемные шапки-чулки хорошо смотрятся на узком лице, а вот плотно сидящие шапки-носки подходят для круглого лица.

Шапка-капюшон

По сути, шапка-капюшон – это та же шапка-капор. Но ангоровые капоры цвета свежей свёклы до сих пор вызывают дрожь по всему телу, поэтому дизайнеры вдохнули новую жизнь в этот старинный головной убор. Если на заре своего появления капоры напоминали больше утепленные чепцы с лентами, то сегодня модницы отдают свои предпочтения длинному вязаному полотну, которым так славно можно обмотаться, когда на дворе промозглая осень или лютая зима. Трансформация в шапки-капюшоны прошла для капоров безболезненно и только прибавила баллов этому виду головных уборов.

Стильные шапки-капюшоны уместны там, где снудам и головным чулкам нет доступа – их носят к пальто или под дубленку. Кстати, шапка-капюшон еще и идеальное решение для девушек, которые ищут шапку на полное лицо – капюшон идеально подходит любому типу лица!

Шлемы – отдаленные родственники шапки-капюшона. Они предназначены девушкам, ведущим спортивный образ жизни и категорично не подходят обладательницам широких скул и крупных черт лица.

Шапка-чалма

В категорию «Модные шапки осень-зима» попали и всевозможные тюрбаны. Голливудские модницы большей частью предпочитают накручивать на голове вавилоны из шифона, бархата и других гламурных тканей, но красивые тюрбаны могут быть и вязанными, и выполненными из тонкого трикотажа.

Однако, будьте осторожны – собранные в хвост волосы под чалмой значительно укрупняют лицо.

Шапки с вуалью

Вуаль на вязаной шапочке подобна пряности в привычном блюде. Она появилась на зимнем головном уборе пару сезонов назад, но не собирается покидать его. Осенью/зимой 2018-2019 вуаль выбирает шапки, вязанные на крючке и крупные петли.

К вуали полагается букетик искусственных цветов или же очаровательные мушки-горошины!

Меховые шапки

Что бы не делали активисты ПЕТА, мех никогда не покинет наши шкафы для одежды. Вот и шапки из меха не теряют актуальности. Но выбирая на зиму меховый головной убор, все же ориентируйтесь на актуальность фасонов, цветов и качество этого самого меха. Отдающие в желтизну песцовые «кастрюльки» отдайте на съедение моли и даже не пытайтесь приспособить их к современным реалиям. Новое тысячелетие диктует свои правила и согласно этим правилам даже привычные фасоны меховых шапок обретают второе дыхание.

Норковая шапка может отлично смотреться с образом на каблуках.

Шапка-ушанка

Ушанки – очень модные женские шапки, которые (в виде малахая) пережили татаро-монгольское иго, треухом преодолели царское время, военным атрибутом промаршировали в советский период и прибыли к нам современным роскошным головным убором. Ушанки мы наблюдали в показах Moncler Gamme и Ralph Lauren в этом году. А значит, и в этом, и в следующем году мы будем регулярно встречать ушанки на улицах.

Выбирая себе ушанку, остановитесь на объемных моделях из длинного меха. Пусть ворс будет покрашен в неожиданные цвета. Синий, фиолетовый, желтый мех привлечет внимание всех без исключения и такая ушанка станет на голове короной!

Шапка-ушанка особенно стильно смотрится в снежную погоду.

Шляпы

Шоу продолжается и классические шляпы отказываются выходить из него! Armani утверждают, что модные шапки осень-зима – это шляпы-котелок, Lanvin настаивают на ковбойском варианте, федоры предлагает модникам Yves Saint Laurent, Donna Karan украшает классические шляпы пушистыми деталями, но все дизайнеры единодушны в том, что шляпы нового сезона должны иметь утрированные поля.

Пусть они будут не широкими, пусть поля отчаянно загибаются вверх – шляпа 2018-2019 необыкновенно элегантна. Если вы не владелица роскошного автомобиля, то лучшее время для демонстрации подобного приобретения – весна. Тогда шляпе не будут угрожать снежные заносы и вы не превратитесь с ходячий сугроб haute couture.

Шляпа может хорошо смотреться с зимней паркой.

Жокейские шляпы

Забавный шлем частенько мелькал на Неделях моды. Он, конечно, предназначен для езды, но эта модная шапка-колпак великолепно смотрится во время езды по городу! Emilio Pucci остаются приверженными жокейкам из кожи, Anna Sui предлагает сочетание разных фактур тканей, а Lanvin уверены, что модный колпак для езды должен быть украшен бахромой.

Ну что сказать? Аксессуар, безусловно, спорный и подойдет только смелым и даже в чем-то отчаянным девушкам.

Кепи

Идеально круглая верхняя часть, козырек ниже линии бровей — это кепи нового сезона. DKNY размещает на кепи всевозможные логотипы, поражая воображение замысловатыми принтами, Dsquared2 выбирает змеиную кожу, Custo Barcelona делает ставку на яркие расцветки.

Но зимнее кепи должно быть теплым, правда, капитан Очевидность?

Шапки с ушками

Ушки по-прежнему в моде. Их носили и продолжают носить Рианна и Майли Сайрус. Размеры ушек становятся все более вызывающими, а их украшения – все более блестящими. Ушки кошечки и Микки Мауса все время на макушке и не теряют актуальности этой зимой.

Фетровая шапка с ушками кошки будет хорошо смотреться с длинными волосами и превратит ваш образ в игривый. Норковая меховая шапка с ушками — лучший выход для суровой зимы.