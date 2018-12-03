Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с новогодней символикой (Фото) Новогодний маникюр 2019 может быть каким угодно - от глиттера на ногтях до монохрома и новогоднего френча. Вы можете удивить окружающих необычным дизайном с твидовым рисунком в стиле Chanel, создать маникюр по мотивам любимого фильма или украсить ногти символами праздника.