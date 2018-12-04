Скачать
Вторник, 04.12.2018
Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим
Военное положение: Украина обратилась к западным соседям усилить пограничный режим
Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
Луценко: Все страхи военного положения разгоняют наши противники
Все украинские чемпионы мира по боксу
Все украинские чемпионы мира по боксу
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью

Смотрите фото (22)
Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
11:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Красный и черный цвета всегда были и будут популярными.

Не удивительно, что у черно-красного маникюра так много поклонниц. Подходит он всем женщинам, независимо от возраста и рода деятельности. В зависимости от узора, использования дополнительных тонов и обилия декора, такой маникюр может выглядеть как смело и вызывающе, так и утонченно и изысканно.

Так как оба эти цвета яркие и броские, при выборе повседневного маникюра с их использованием нужно быть аккуратным. А вот в праздничный и вечерний стиль он впишется очень удачно. Такая расцветка удивляет и завораживает одновременно.

В 2019 году сочетание красного и черного подходит практически для всех вариантов дизайна ногтей. При этом красный стал менее агрессивным, трансформировавшись в алый, бордовый, малиновый, коралловый и другие оттенки.

Классический френч предполагает закрашивание контрастным лаком только отросших кончиков ногтевой пластины. В 2019 он несколько изменился. Сегодня привычный дизайн может быть дополнен различным декором и рисунками.

Эффектно смотрится френч в сочетании с лунным маникюром. При этом основа может быть, как красной, таки и черной, а лунка или улыбка соответственно противоположного цвета. Еще один вариант – 1-2 ноготка могут покрываться черным лаком, а улыбка при этом остается не закрашенной. Все остальные ноготки выкрашиваются в красный. И таких вариаций множество.

Благодаря своей многогранности, французский и лунный черно-красный маникюр можно наносить на ногти любой длины. Придать оригинальности помогут рисунки.

Плавный переход от насыщенного черного к алому выглядит потрясающе. При этом совершенно не важно, какая у вас длина ногтей. Дополнительно его можно украсить блестками, песком или мелкими камушками.

Для создания оригинального графического дизайна совсем не обязательно быть художником. Нанесенные геометрические фигуры могут иметь, как четкие очертания, так и быть размытыми. При этом важно помнить, что обладательницы коротких ноготков должны избегать нанесения крупных рисунков и большого количества мелких деталей. Благодаря своей универсальности, такой дизайн выбирают, как юные студентки, так и состоявшиеся бизнес-леди.

Дизайн в черно-красных тонах подходит для всех женщин. Маникюр без яркого декора можно сделать офисным работницам. При этом наряд должен быть подобран в нейтральном тоне. Классическая деловая одежда серого, черного или синего цветов будут гармонировать с черно-алым маникюром и нейтральным макияжем. Со светлыми костюмами эффектно будут смотреться яркие красные туфли или ремень. Глянцевые контрастные отливы, дополненные стразами и золотом, эффектно смотрятся на вечеринке. Повседневный комплект из джинсового низа и однотонного верха также сочетается с алло-черным маникюром. Дополнят образ красный браслет или шарф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (22)

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Красный, Черный, Черно-красный маникюр, маникюр 2019, Дизайн Стиль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
02 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
04 Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
05 Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
В Украине резко изменится погода
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
В Верховной Раде принял присягу новый депутат
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Полезные продукты, которые улучшают работу щитовидной железы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь