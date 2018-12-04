Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью

Новости шоу бизнеса: Красный и черный цвета всегда были и будут популярными.

Не удивительно, что у черно-красного маникюра так много поклонниц. Подходит он всем женщинам, независимо от возраста и рода деятельности. В зависимости от узора, использования дополнительных тонов и обилия декора, такой маникюр может выглядеть как смело и вызывающе, так и утонченно и изысканно.

Так как оба эти цвета яркие и броские, при выборе повседневного маникюра с их использованием нужно быть аккуратным. А вот в праздничный и вечерний стиль он впишется очень удачно. Такая расцветка удивляет и завораживает одновременно.

В 2019 году сочетание красного и черного подходит практически для всех вариантов дизайна ногтей. При этом красный стал менее агрессивным, трансформировавшись в алый, бордовый, малиновый, коралловый и другие оттенки.

Классический френч предполагает закрашивание контрастным лаком только отросших кончиков ногтевой пластины. В 2019 он несколько изменился. Сегодня привычный дизайн может быть дополнен различным декором и рисунками.

Эффектно смотрится френч в сочетании с лунным маникюром. При этом основа может быть, как красной, таки и черной, а лунка или улыбка соответственно противоположного цвета. Еще один вариант – 1-2 ноготка могут покрываться черным лаком, а улыбка при этом остается не закрашенной. Все остальные ноготки выкрашиваются в красный. И таких вариаций множество.

Благодаря своей многогранности, французский и лунный черно-красный маникюр можно наносить на ногти любой длины. Придать оригинальности помогут рисунки.

Плавный переход от насыщенного черного к алому выглядит потрясающе. При этом совершенно не важно, какая у вас длина ногтей. Дополнительно его можно украсить блестками, песком или мелкими камушками.

Для создания оригинального графического дизайна совсем не обязательно быть художником. Нанесенные геометрические фигуры могут иметь, как четкие очертания, так и быть размытыми. При этом важно помнить, что обладательницы коротких ноготков должны избегать нанесения крупных рисунков и большого количества мелких деталей. Благодаря своей универсальности, такой дизайн выбирают, как юные студентки, так и состоявшиеся бизнес-леди.

Дизайн в черно-красных тонах подходит для всех женщин. Маникюр без яркого декора можно сделать офисным работницам. При этом наряд должен быть подобран в нейтральном тоне. Классическая деловая одежда серого, черного или синего цветов будут гармонировать с черно-алым маникюром и нейтральным макияжем. Со светлыми костюмами эффектно будут смотреться яркие красные туфли или ремень. Глянцевые контрастные отливы, дополненные стразами и золотом, эффектно смотрятся на вечеринке. Повседневный комплект из джинсового низа и однотонного верха также сочетается с алло-черным маникюром. Дополнят образ красный браслет или шарф.