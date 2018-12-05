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Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с фольгой

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Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с фольгой
11:16 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В последнее время все увлеклись ярким дизайном маникюра с фольгой.

Маникюр с фольгой является одним из самых популярных вариантов дизайна для ногтей. Данный способ не слишком сложный в исполнении, поэтому широко используется в разных маникюрных решениях, прекрасно сочетаясь с остальными элементами декора. Фольга бывает нескольких видов, благодаря чему можно реализовать самые разные идеи дизайна. Техника выполнения достаточно простая, поэтому каждая девушка справится с этой задачей самостоятельно.

Интересный и стильный получается маникюр, если одновременно использовать несколько приемов. Модный маникюр с фольгой в сочетании с рисунками смотрится оригинально и современно. Можно прибегать к нанесению на гель-лак росписи и фольги, дополнить графическими мотивами или наклейками слайдерами. В совокупности это позволяет в домашних условиях получить непревзойденный дизайн с фольгой.

На первый взгляд кажется, что маникюр с фольгой 2019 и минимализм просто несовместимы. Но это не так! Прекрасным примером будет использование рисунков, фольги и прозрачного лака. Если возникает вопрос, как сделать маникюр с фольгой самостоятельно, можно выбрать следующий вариант – использование переводной фольги. Штрихи и прямые линии прекрасно дополнят лаконичные узоры из фольги.

Многие девушки видели фото дизайна, получившего название маникюр "битое стекло". Его можно дополнить геометрическими узорами. Прекрасным вариантом будет вырезать из фольги разные фигурки геометрической формы. Маникюр с полосками из фольги выглядит стильно и мегамодно. Данный вариант идеально подходит как для вечернего мероприятия, так и деловой встречи или работы в офисе, где требуется придерживаться строгого дресс-кода.

Переводная или отрывная фольга является одной из наиболее удобных в использовании. Это универсальный материал, ведь во время перенесения можно самостоятельно контролировать, какая область ноготка будет покрыта – вся поверхность или только лунка, создается легкий отпечаток или наносится оригинальный рисунок. Маникюр с переводной фольгой очень прост в создании и позволяет получить эффект металлик. Интересно будут смотреться пятна разной формы на цветной поверхности ноготка, придавая ручкам особый шарм и утонченность.

Лаконичный и стильный дизайн получают ноготки, украшенные полосками фольги одинаковой или разной толщины.

Модный маникюр 2019 должен выполняться с использованием специальной матовой фольги. Ноготки будут смотреться роскошно, внешним видом напоминая дорогой и изысканный бархат. Если дополнить дизайн блестящим декором, будут заметны все достоинства данного варианта.

Ногти с зеркальным дизайном смотрятся креативно и неповторимо, придавая образу яркости и оригинальности. Для его выполнения понадобится взять переводную фольгу, апельсиновую палочку, клей и средство для фонового покрытия, которое должно соответствовать тону фольги.

Тенденции моды 2019 года предлагают девушкам останавливать выбор на удлиненных ноготках миндалевидной либо овальной формы, ведь это наиболее женственный и утонченный вариант. Квадратные ноготки также должны быть с закругленными кончиками. Дизайн ногтей с фольгой занимает первую позицию среди модных трендов. Фольга может использоваться для получения акцентов на пальчиках или как базовое покрытие. С ее помощью создаются стильные абстрактные или объемные рисунки, выполняется вечерний или повседневный дизайн.

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