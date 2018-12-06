Маникюр 2019: грандиозные идеи кораллового маникюра

Новости шоу бизнеса: Модная тенденция в 2019 году - коралловый оттенок, который вновь становится популярным.

Современная интерпретация кораллового маникюра включает в себя множество новых декоративных элементов, которые позволяют привычный дизайн сделать более интересным и креативным. Итак, давайте рассмотрим, какой коралловый маникюр находится в тренде и подчерпнем для себя незаурядные идеи для 2019 года.

Маникюр кораллового цвета в стиле минимализм останется актуальным как минимум еще пару лет. Он очарователен и не перегружает образ. Отлично смотрится на коротких ногтях.

Новинка 2019 года – использование в ногтевом дизайне изображение различных насекомых. Тематический вариант рисунка станет прекрасным выбором при выполнении летнего маникюра. Изображения могут быть самыми разными. Естественно, что лидирующими персонажами до сих пор остаются бабочки и божьи коровки.

Романтичный вариант на все времена, который можно увидеть в различных интерпретациях. Цветы могут быть крупными или наоборот небольшими, украшать 1-2 пальца. С коралловым лаком отлично сочетаются контрастные мотивы, но если вам хочется окружить себя аурой нежности, то попробуйте нарисовать цветы в акварельной технике. Такой маникюр в коралловых цветах станет прекрасным украшением на длинные и на короткие ногти.

Универсальный вариант, который придется по душе всем поклонницам маникюра кораллового цвета. Тема может быть выбрана абсолютно любая, нет никаких ограничений. Все зависит от ваших желаний и предпочтений. Это могут быть сложные рисунки, с четкой прорисовкой всех деталей или же наоборот простые. Для лета можно выбрать "попсовые" мотивы: сладости, фрукты, ягоды, мультяшных героев. Актуальна и геометрия, ажурные орнаменты и узоры.

Летние месяцы 2019 года будут богаты на различные события. Это может быть День Рождение, пляжная вечеринка, отпуск на море, свадьба и много чего другого интересного. В такие дни особенно хочется блистать! Поэтому лучший маникюр для особого случая включает в себя сверкающие элементы. Для этих целей отлично подходят стразы, которые бывают различных форм и размеров.

Если вы любите лаконичность, но при этом хотите немного уйти от классики, то маникюр гель-лаком может быть выполнен в технике френч. В этом случае кончик выделяется ярко коралловым гель-лаком. Также его можно дополнить другими элементами, которые обычную классику превратят в настоящий шикарный маникюр, подходящий для светских и праздничных мероприятий. Самые яркие варианты продемонстрированы на фото.

Активно использовать втирку в ногтевом дизайне мастера стали еще 3 года назад, но до сих пор этот материал не потерял своей актуальности. Ведь с ее помощью можно получить очень красивые переливы. Коралловый маникюр 2019 с втиркой совершенно не обязательно декорировать дополнительными элементами, ведь он и так будет выглядеть достаточно броско и интересно.

Техника омбре популярный вариант, который нравится многим за необычный эффект. Мягкий переход из одной тональности в другую не просто выглядит эффектно, но и позволяет визуально скорректировать имеющиеся недостатки ногтевой пластины. Цветовые переходы могут быть вертикальные, диагональные, так и горизонтальные. Градиент может состоять из 2 до 5 цветов.

Используя фото кораллового маникюра, вы сможете разнообразить свой образ, сделать его ярким и интересным. Все что описано выше и представлено на фото дизайна ногтей в коралловом цвете – это лишь малая часть! На самом деле вариаций еще больше. Экспериментируйте со цветами маникюра, включайте различный декор, роспись, рисунки.